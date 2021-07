Allá donde hay un evento

De ahí que estas noches se pueda ver a su responsable, José M. Gisbert, en la plaza del Ayuntamiento, controlando todo el programa preparado para los meses de julio y agosto, dirigiendo las pruebas de sonido desde las ocho de cada tarde, ataviado con su camiseta negra con el logotipo ‘Los 33 de Sono 3’, con los que ha decidido celebrar los 33 años que han transcurrido desde que se embarcó de un modo decidido y responsable en esta empresa responsable y familiar hasta hoy.

De él ha dependido, por ejemplo, que la décima edición del Festival Summer Brass sonase a gloria durante sus cuatro sesiones en la plaza del Ayuntamiento del 4 al 7 de julio. Dicho sea de paso, uno se pregunta por qué el público se componía, como cada año, en un 90% de señoras mayores que se apuntan a cualquier evento. ¿Dónde están los jóvenes nacidos en los noventa, los de la edad de los músicos, a los que tanto les debería interpelar esta música?

El rostro de José M. Gisbert es icónico. En Hogueras se encarga de que no falle nunca la megafonía de una entrega de premios, de un desfile. Ni en Semana Santa. Ni en ningún acto social. Recuerdo que cuando presenté un ciclo de cine de verano en la plaza Gabriel Miró, no nos conocíamos, nos hablábamos de usted, pero era él quién me pasaba el micro. Felicidades, y a por 33 más.