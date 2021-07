El desprecio a la realidad

El padre del chico muerto pidió que no se politizara el asunto, la policía pidió calma y prudencia hasta que se hubieran investigado los hechos, pero todas esas personas -miles, cientos de miles- siguieron creyendo a pies juntillas que ellas sabían con exactitud lo que había ocurrido y por qué había ocurrido. La muerte, o más bien el linchamiento en plena calle, de un pobre chico que trabajaba en una residencia de ancianos -Samuel Luiz, que por todo lo que sabemos debía de ser una persona admirable- se convirtió en una mera excusa para montar una campaña de intoxicación política y de acusaciones iracundas contra los adversarios políticos. La verdad era lo de menos. Lo importante era gritar y acusar e incriminar. Y no a los verdaderos culpables, no -de los que todavía no se sabía casi nada-, sino a determinados partidos políticos y algunas personas en concreto y a ciertas ideas que no coincidían con las ideas de los acusadores públicos que gritaban creyendo que conocían la verdad.