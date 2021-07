No somos inmortales

La buena noticia es que Sanidad solo considera que haya que aplicar el toque de queda en un municipio de la provincia de Alicante, San Vicente del Raspeig, de los 32 que verán incrementadas las restricciones en la Comunidad Valenciana para intentar frenar la incidencia disparada y que se relaciona directamente con la práctica del botellón. La mala es que los jóvenes, que es donde parece que se está propagando el coronavirus con mayor intensidad, en general, asumen el riesgo de contagios en botellones y fiestas y no se muestran muy dispuestos a privarse porque «necesitamos despejarnos». Hay incluso quienes se sienten invulnerables a sufrir la enfermedad de forma grave y admiten haber perdido el miedo al estar vacunados sus familiares.

Y al parecer nos les arredra que el Consell considere hacer botellón una práctica de «riesgo» en el marco actual de pandemia y haya elevado las multas, que pueden ir ahora de 601 hasta los 30.000 euros.

Pero como bien apuntaba la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, que apelaba a la responsabilidad de los jóvenes, «hay gente irresponsable en todas las franjas de edad y no es una cuestión de criminalizar a los más jóvenes». Y es que, además, de poco sirve endurecer las sanciones si luego no se imponen o, simplemente, no se ejecutan, y eso la gente lo sabe.

Vienen semanas complejas en las que raro es el pueblo de la provincia que no tiene marcada alguna festividad en el calendario. Veremos qué pasa con las «no fiestas» y si la gente es capaz de contenerse otro año más sin celebraciones. Jóvenes y no tan jóvenes, a ver si ahora por estar vacunados los inmortales vamos a ser los de cincuenta y tantos... La irresponsabilidad no tiene edad.