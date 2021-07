Piensa igual y acertarán

¡Cuánta frivolidad! Un gobierno no tiene por qué ser más joven de lo que era el anterior, que era joven. Ni más masculino, femenino o trans. ¿O no tendría una lectura machista que todo fueran mujeres y Sánchez? Claro que sí, todo puede tener una lectura machista. ¿Y por qué es mejor que los alcaldes lleguen a ministros? Espero que el mío no llegue jamás. Quiero lo mejor para mi país, pero me conformo con algo normal. Luego, los que interpretan coinciden en que es un gobierno más del PSOE. Si lo dicen todos, acertarán.

Dos nuevas ministras, dos exalcaldesas, Raquel Sánchez (Transporte) y Diana Morant (Ciencia) coinciden en que van a “dejarse la piel”. Les falta añadir “literalmente”, que se dice cada vez más en sentido figurado. No se les pide tanto. Ningún ministro termina desollado, aunque -figuradamente- Carmen Calvo y José Luis Ábalos estén para ingresar en la Unidad de Grandes Quemados de la Paz.

Afortunadamente, las nuevas ministras no van a dejarse la piel. En los actos de promesa ministerial se ve que la única piel que se dejan es la de vacuno con que están hechas las carteras que se traspasan. Las vacas se dejan la piel y los bueyes, la carne, que un “chuletón en su punto es imbatible”, según el nuevo populismo dietético del presidente. Salía Sánchez ante un hastag de “yo me vacuno seguro” y leí “come vacuno seguro”, sin querer. Es igual: son dos respuestas acertadas, de las que hay que decir, las que recoge el telediario cuando sale a la calle a que los ciudadanos digan la obviedad: “Yo no me quito la mascarilla todavía”, “nunca llovió que no parara! o -“tengo 10 años y nunca había visto nada así”.