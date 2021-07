Empecemos vacunando a los veinteañeros (segunda parte)

El pasado 8 de abril tuve el honor de que este diario me publicara una carta con este mismo título. En ella explicaba que los jóvenes no tienen preocupación alguna de contraer el virus, y por ello no toman ninguna medida de seguridad y son los máximos propagadores. Si hubiésemos empezado vacunándoles, se hubieran frenado importantemente los contagios