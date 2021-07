El miedo del zafarrancho

En víspera de la final de Wembley, el diario indepe «The Nacional» llevó a portada una escena épica de «Braveheart» en la que se ve a Mancini investido de William Wallace, el héroe nacional escocés, bajo un título que no ofrece dudas: «Sálvanos, Roberto, tú eres nuestra última esperanza. No podemos soportarlos otros 55 años dando la tabarra». Nada más finalizar el duelo con derrota, los ingleses deben estar contentos con todo lo sucedido. Eso sí, no tanto como Carmen Calvo.