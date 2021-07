Cultura de la violación

Mentir para tener una práctica sexual es una agresión, porque atenta contra las decisiones conscientes de la otra persona y contra la voluntad expresa que reclama el consentimiento

El matrimonio llevaba implícito aquel contrato ante el notario, que de golpe estorbaba en las discotecas. Qué risas, qué bromas tan divertidas. Qué tranquilidad, la impunidad de siempre. De golpe, en 2021, un joven que no llega a la veintena, pone el debate allí donde toca: el consentimiento no es una ofensa. Y se tiene que mantener durante toda la práctica sexual. Y se puede retirar. Y puede variar. Y no tiene que estar condicionado a ninguna circunstancia ni ninguna situación de violencia. No puede darse bajo coacción. Y tampoco puede darse sin toda la información. Y sí, retirar el preservativo o mentir para tener una práctica sexual determinada es una agresión, porque atenta contra las decisiones conscientes de la otra u otras personas, y contra la voluntad expresa que reclama el consentimiento sexual en el siglo XXI. Sin guasa, sin notarios. Ya hay jurisprudencia al respecto. Sobre retirar el preservativo y sobre cómo la inacción o el silencio no pueden ser considerados consentimientos. Hay jurisprudencia, pero no hay educación sexual al alcance de todo el mundo. Y esta es la cuestión. Sin educación sexoafectiva en la escuela, sin prevención, vamos siempre tarde.