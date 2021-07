El Tribunal Constitucional se ha pronunciado desfavorablemente con respecto a las restricciones impuestas en el primer estado de alarma decretado por el Gobierno. El resultado ha sido por la mínima, seis a cinco, pero los magistrados han decidido que las medidas impuestas tenían tal dureza que solo cabrían en un estado de excepción. Queda por saber ahora si el hecho de haber elegido el primero de los estados, el de alarma, se debe exclusivamente a que, con el segundo, el de excepción, la declaración no habría podido producirse al no disponer del aval que el Parlamento tendría que haber aprobado con anterioridad y no a continuación, como sucedió en el caso de España. Otros gobiernos europeos eligieron regirse por leyes especiales y concretas para gestionar la pandemia. Este, sin embargo, optó por el mecanismo que exigía menor reflexión legisladora y rigor parlamentario. Una de las razones por las que se consideraron excesivas las medidas impuestas dentro del ámbito declarado fue la de limitar la circulación de los españoles por el territorio nacional.