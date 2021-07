La semana «horribilis» del agua

La decisión de Compromís, que no de Las Cortes Valencianas, de presentar este miércoles en Crevillent el sesudo informe final sobre las conclusiones de la investigación que se realizó sobre las inundaciones que provocó en el sur de la provincia el Segura, generado por una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que ya me dirán ustedes si se entiende este término, ha cerrado una semana negra para PSOE y para la formación nacionalista y ha sacado a la luz la realidad de dos de los grandes problemas que sufre las comarcas del sur de Alicante, el Baix Vinalopó y la Vega Baja, y que, como se pueden imaginar, en realidad son sólo uno y se llama agua. Ya saben que por estos lares se dice que no sabe caer, e igual nos inunda (danas y gotas frías) o su ausencia nos deja cuasi en mitad de un desierto (lo que nos lleva a depender de los trasvases). Mientras el primero no hay quien lo controle (cuándo llueve), el segundo sí aunque la política termine por enturbiarlo.

De hecho, fue una decisión política, o mejor dicho, una declaración política, lo que ha desembocado en una de las semanas que, aunque no quieran reconocerlo, más daño les ha hecho en materia de agua a ambos partidos porque, encomendados a un tema que deberían controlar porque gobiernan todo lo gobernable en este país, es evidente que no lo controlan y, a la hora de la verdad, se pliegan a lo que digan en Madrid o en València.

Y toda esta semana horribilis tiene una explicación que nace el 8 de julio cuando la ministra Teresa Ribera (insisto, la ministra, no altos cargos) se comprometió a mantener una reunión con 14 alcaldes de la Vega Baja y el de Elche, todos ellos socialistas, sobre la situación del recorte del trasvase. Pero a ese encuentro telemático no apareció la responsable de Transición Ecológica, lo cual tiene una fácil explicación: lo que tenía que decir ya lo dijo en el Palau a Ximo Puig, con luz y taquígrafos porque fue televisada. Pero, pese a la frustración de no verse con la ministra, los alcaldes de la Vega y de Elche advirtieron a los dos enviados de Ribera, uno de los cuales no perdió más de diez minutos de su tiempo con ellos, que buena parte de las alcaldías de la Vega Baja estaban temblando por la decisión del recorte. Y esta queja, como se pueden ustedes imaginar, que era la base de su discurso para defender que se mantenga el Tajo-Segura, era bastante pobre.

Los responsables del ministerio les dejaron blanco sobre negro que no iban a anteponer una directriz política de ese calado al futuro de sus alcaldías y amén. Y sí, ustedes puede ser que en este medio y en otros hayan leído otras cosas sobre lo que allí se dijo, que es lo que en definitiva nos contaron que habían hablado, que no digo yo que no lo hicieran, pero ese no era, ni mucho menos, el objeto de la reunión. El objetivo era explicar que rodarían cabezas de las alcaldías en una comarca que, históricamente, ha decidido quien gobierna en el Consell y, quién sabe, si esto alcanzará ahora a Ximo Puig en 2023. De la claridad con la cual les hablaron desde el Ministerio de Transición Ecológica se deriva que, al día siguiente, el PSOE en Elche fuera incapaz de votar una serie de mejoras para la agricultura ilicitana, todas ellas previstas para cuando no haya agua en un trasvase, que siguen repitiendo que es irrenunciable, y que tendrán que venir (como todo) de Europa o quizá del sursum corda, que para el caso, tanto da. Tampoco se puede olvidar el papelón que jugó ese día Manuel Pineda, diputado autonómico socialista y alcalde de Rafal, intentando en una nota de Prensa, aplaudir las bravísimas gestiones de Puig en defensa de una huerta que se seca día a día en Madrid.

En la Vega Baja, o en Elche, aunque el presidente de Riegos de Levante prefiera hacerse la foto con el president del Consell y proponer al alcalde ilicitano medidas para el campo que después éste va a votar en contra en un pleno, ya se sabe que el trasvase tiene los días contados y su fecha es 2027. Apúntenla.

Pero, sabido todo esto, lo que nadie esperaba es que el miércoles los resultados sobre la investigación parlamentaria sobre lo que pasó con la Dana terminaran por darse a conocer en Crevillent, un municipio que evidentemente sufrió cuantiosos daños por las tormentas en dos pedanías, pero que en ningún caso son comparables con los padecimientos de la Vega Baja y que dieron origen a la creación de dicha comisión porque el problema no fue la DANA, fue el Segura. Pero a la diputada crevillentina y presidenta de la comisión, Aitana Mas, le tiró más dejarse ver por su pueblo que acudir al foco del problema. Si quería hacerlo en un municipio donde gobierna su partido, podría haber ido a Daya Vieja, cuyo alcalde acabó llorando de impotencia por el desastre que causó el desbordamiento de una mota del río en Almoradí. Pero no, al presidente de las Cortes, que fue al que llevaron a hablar de conclusiones sobre el pasado, presente y futuro del Segura que riega la Vega Baja se lo llevaron a Crevillent.

Y ello ha terminado por cerrar una semana horribilis sobre el agua, que abrió el PSOE con su falta (trasvase) y cerró Compromís con sus excesos (la Dana). Quizá el PP de la Vega debería haber ido al acto, aunque después lo criticara. Al fin y al cabo, habría demostrado con ello que sí les interesaba lo que tenían que decirles, aunque no les interese.