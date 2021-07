El bloqueo de Cuba, un error estratégico

“La Unión Europea y sus Estados miembros consideran que las medidas unilaterales impuestas por los Estados Unidos contra Cuba deben levantarse. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contribuye a los problemas económicos de Cuba, repercute de manera negativa en el nivel de vida del pueblo cubano y tiene también consecuencias en materia humanitaria. El bloqueo constituirá un obstáculo adicional a la capacidad de Cuba para enfrentar la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19)”.

Es el primer párrafo de la aportación que la UE hace a la resolución A/75/81 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El título es la “Necesidad de poner fin al bloqueo económico comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba". El secretario general pidió las aportaciones de todos los Estados miembros y organismos de la ONU, y hay un centenar largo. La Unión Europea señala que las medidas impuestas a Cuba afectan negativamente sus intereses y violan las normas generalmente aceptada de comercio internacional, en particular la aplicación extraterritorial de la ley Helms Burton. El gobierno de Donald Trump decidió, rompiendo el acuerdo con la Unión, aplicar unilateral y extra territorialmente dicha ley que ataca directamente a los intereses de empresas europeas en la isla, y especialmente a intereses españoles. Biden no ha tocado una coma.

No he escrito la dictadura cubana, como exigiría la derecha, porque en el texto oficial de la Unión no está, pero Cuba según el índice de democracia de “The Economist Intelligence Unit (The EIU) al que me refería el pasado día 24 (INFORMACIÓN "Las democracias sufren las pandemias"). Cuba figura con 2,84 puntos en el puesto 140 de un total de 167paises. En el grupo de 57 países autoritarios están, con menos puntuación todavía, Emiratos Árabes Unidos, China, Irán, o Arabia Saudí en el 156. ¿Llamarles dictaduras a todas horas mejoraría nuestras relaciones, o ayudaría en la defensa de los derechos y libertades en esos países? España tiene 8,12 puntos está en el número 22 del ranking- por delante de EE.UU. o Francia- y tanto Vox, como el PP no hacen más que dudar de la legitimidad del gobierno, y The Economist no se puede calificar precisamente de izquierdas.

El documento de las Naciones Unidas, y en (A75/81/Add.1) Cuba, con fecha 5 de mayo de 2021, afirma: "en los últimos 4 años, el gobierno de los EEUU incorporó más de 240 medidas coercitivas contra el pueblo y el gobierno cubanos que aún se mantienen vigentes. estas medidas no constituyen simples acciones de recrudecimiento del bloqueo sino nuevos métodos algunos sin precedentes”: empresas de proveedores habituales de material de laboratorio reactivos e insumos que detuvieron su suministros hacia Cuba; denegando por indicación del Departamento de Estado solicitudes de las aerolíneas IBC Airways y Sky Way Enterprises para operar vuelos a Cuba; la Western Union, la empresa financiera más utilizada para el envío de remesas a Cuba, y otras han sido demandadas al amparo de la Ley Helms Burton; decenas de bancos han suspendidos operaciones con la Habana; también se aplicaron medidas para limitar los viajes de los estadounidenses a la Isla.

El coronavirus ha sido el detonante porque ha acabado con el turismo que era la principal fuente de divisas. Hay que añadir errores económicos del gobierno, como prohibir las compras en dólares. La sanidad y la educación han sido los factores clave de legitimación del régimen y se han visto muy limitados por la pandemia y la crisis del turismo. Internet presente en la isla desde 1994 ha permitido la coordinación de las revueltas y manifestaciones. “Sin duda alguna el gobierno cubano viene implementando una política sistemática y generalizada de represión” ha declarado la delegada de Amnistía Internacional para las Américas que ha denunciado la detención de 247 personas.

Este es el tema: Décadas de bloqueo no pudieron con el régimen de Castro; tampoco el aislamiento internacional con Franco. "La Unión Europea está convencida de que el compromiso con Cuba a todos los niveles, incluida la sociedad civil, es el enfoque más eficaz para contribuir a una modernización institucional, económica y social del país que incluya un diálogo franco intenso sobre las mejoras necesarias en materia de derechos humanos y libertades fundamentales.". Hasta la Santa Sede insta a ”que Cuba y EE.UU. perseveren en el proceso de normalización de sus relaciones, y alienta a sus respectivos dirigentes políticos a que asuman su responsabilidad al frente de este proceso”.