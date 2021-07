Un sueño cumplido, ¿y ahora qué?

Conocí a Santi Román cuando yo era lo que en el periódico se llamaban "corresponsales", un término del todo incorrecto porque estaba a 10 kilómetros de mi casa pero que servía a los jefes para designar a quien se encargaba de las noticias de cada municipio. Entonces estaba el PSOE en el Gobierno local, con Edmundo Seva de alcalde, y Paco Burillo lideraba la oposición en el PP. Lo bueno que tienen los municipios frente a las grandes ciudades, como Alicante, Elche o Torrevieja (por no citar a muchos más), es que tienes los teléfonos de los concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, no has de pasar por los asesores de turno que te entorpecen más que ayudan para conseguir declaraciones sobre el tema que vas a publicar. Y entre los ediles que se sentaba en la bancada del PP estaba Santi -al que a los que no le conocen les da ahora que es alcalde por llamar Santiago-, y grabé su móvil en mi agenda con el nombre "Santi PP", para diferenciarlo de Santiago -ese sí con el nombre completo- Escudero, concejal de Sanidad del PSOE.