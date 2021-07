El parany de la felicitat

Aquest és el punt de partida per a la meua reflexió. Disculpeu-me que siga un enyoradís de les màximes dels pensadors més antics, però els qui som investigadors en les branques socials i humanístiques tenim el costum de partir dels orígens per saber si la nostra hipòtesi té alguna base per a iniciar la nostra anàlisi. Tot això perquè, com a inductor d’un dels grups de recerca que ha tingut la dèria d’analitzar les literatures mediterrànies i d’observar la seua interrelació amb altres arts com ara la pintura o el cinema­, fa uns dies em convocaven a una trobada per a promoure un canvi d’actituds i accions que milloren la felicitat en els nostres equips d’investigació. Ens anunciaven que els assistents podrem signar un document d’adhesió a aquest compromís.

És obvi, si escoltem els clàssics, com si també consultem els experts en la matèria, que la felicitat és un estat d’ànim personal que difícilment pot aconseguir-se per altres vies que no siguen la percepció individual que cadascú podem tenir. Sí, m’agrada que la meua institució es preocupe per la satisfacció que em reporta el meu treball, però, encara que procedisc d’una branca humanística, disculpeu-me la meua sorpresa davant de la iniciativa. Així, en la convocatòria se’ns comunica que tenim un col·lega, Fernando T. Maestre, investigador de l’Institut Multidisciplinar per a l’Estudi del Medi Ramon Margalef, que “fa un temps va publicar un article que contenia un decàleg per a promocionar la felicitat en els grups d’investigació”. La convocatòria adjunta l’article que m’ha servit per a aclarir la meua sorpresa inicial i que m’ha servit, sense dubte, per a continuar abordant el tema.

L’autor proposa “10 regles senzilles” per a millorar les condicions laborals dels laboratoris científics i afavorir la seua efectivitat si es fomenta la felicitat entre els seus membres. No és el meu objectiu fer-ne una anàlisi en aquest article, tot i que m’ha sorprés, com a universitari que soc, trobar-me en denominacions com “psicòlegs de l’ànima” o altres conceptes similars, però en tot cas, he entés que la proposta que servirà de base per a les accions que vol desenvolupar la meua Universitat es veuen poc definits i que no aborden els problemes dels nostres grups de recerca.

Que l’excel·lència del professorat universitari s’aborde només des dels paràmetres de la investigació no deixa de ser una visió esbiaixada de la nostra realitat, sense tenir en compte els mèrits docents o els de gestió acadèmica. En tot cas, entendria la presentació d’una sèrie d’iniciatives que fomentaren la competitivitat del nostre sistema d’investigació, la seua internacionalització i el que és més complex: l’atracció de recursos externs que amplien les infraestructures i el personal de la recerca. D’igual manera, caldria donar suport als grups de recerca per al seu desenvolupament empresarial. La nostra institució ha quedat darrere d’altres universitats veïnes en la creació d’empreses tecnològiques (EBT) de la Comunitat Valenciana; així, la UMH ha creat 1,41 EBT per cada 100 professors, mentre que la mitjana de les altres universitats públiques ha sigut de 0,44. I una altra dada encara, la UA només va constituir 4 EBT entre els anys 2016 i 2019, amb una excepció, 6 per al 2020. Em deixaré les valoracions d’aquests moviments en uns anys concrets per als lectors que els agraden les interpretacions de qualsevol índole. En tot cas, jo expose el que hi ha.

És moment d’accions concretes, d’una anàlisi seriosa i rigorosa de la situació actual per no quedar-nos descavalcats. El PDI de les universitats públiques necessitem el suport dels nostres governants i la complicitat del teixit social i econòmic. Per això la meua perplexitat davant de la iniciativa presentada; potser no l’he sabuda entendre, potser perquè estic cansat de presentació de projectes que no condueixen a res i només serveixen per a actes protocol·laris buits de contingut i que condueixen a una nota de premsa i a unes fotografies en xarxes socials. Em disculpareu, per tant, de la meua insistència que la meua universitat no ha de perdre les ocasions de connectar amb el nostre entorn i fomentar la satisfacció del cos docent i investigador en la seua tasca diària. Aquesta és la paradoxa: el parany de pretenir la felicitat sense abordar els problemes reals d’una institució com la nostra.