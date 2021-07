Las riadas del planeta

Las perspectivas en España son inquietantes: sequías, el desierto avanza, y por si faltara algo en unos años las ciudades costeras estarán inundadas. Y no faltan negacionistas que aseguran que esta crisis climática nada tiene que ver con la actividad humana, seríamos entonces inocentes... La revolución industrial ocultaba una caja de Pandora pero los humanos somos muy curiosos. Ahora cambiar de hábitos no es sencillo aunque se coma menos carne roja (en España se come mucha menos el 25% de la población que no puede comprarla, condenada a comer de cuchara).

El actual sistema económico, tan soberbio, está percibiendo, olfateando, el desastre. Que millones de africanos huyan a no se sabe dónde, les preocupa menos. El petróleo, el oro negro, contamina y cada vez hay menos, y disminuye la demanda. Y parece que pagar impuestos no les parece delito... Alemania, el odiado Estado, como siempre, se tiene que hacer cargo.

Aunque parezca contradictorio los intereses de las todopoderosas multinacionales y las grandísimas fortunas, pueden llegar a converger, vamos todos en el mismo barco, eso sí, unos en primera y otros en la bodega, que hay clases como siempre.