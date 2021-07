Orquesta ADDA Simfònica: sentencias que respaldan su creación

En ambas sentencias se desestiman íntegra y totalmente todas las pretensiones de anulación de los demandantes, desde mi cuestionada capacidad jurídica como Vicepresidente de la Fundación y Diputado de Cultura para resolver los recursos administrativos del procedimiento, pasando por el cuestionamiento de la legalidad de todo el procedimiento administrativo de selección que fue correcto, desde la forma de publicación y comunicación de los resultados en cada fase del procedimiento sin haber creado indefensión a nadie, como también fue legal la ampliación del plazo tope del 31 de mayo unos días para la presentación de solicitudes, lo que se acordó a petición de Josep Vicent el director artístico, después de su aprobación en una junta del Patronato del ADDA que yo presidí, con la finalidad de ampliar al máximo las posibilidades de acceso a las pruebas selectivas a todos aquellos estudiantes que terminando su curso final 2017-2018 esos días, no pudieran tener el certificado oficial hasta unos días después y que no habrían podido presentarse. Como finalmente también se ha desestimado que no hubiese baremos objetivos en la evaluación de las pruebas, cuando la realidad como dicen las sentencias es que los criterios de valoración eran más rigurosos y justos que el mínimo exigido legalmente.

Hubo 1500 candidatos procedentes de Alicante, del resto de la Comunidad Valenciana y de España y de todo el mundo, como tuve ocasión de explicar en una rueda de prensa en su momento, muchos de ellos profesionales con plaza en otras orquestas nacionales e internacionales dispuestos a competir por los 43 puestos de músico en la orquesta, que estuvieron muy preocupados por la posible anulación del proceso y por la crítica política del PSOE de la Diputación, denunciando graves irregularidades y falta de transparencia en el proceso selectivo en coincidencia con las posteriores demandas judiciales (todo ello en Diario Información 22-11-2018 y también mi contestación contundente como vicepresidente defendiendo el proceso).

Igualmente quedó descorazonado tras el gran esfuerzo realizado el magnífico equipo técnico de la Diputación y de la Fundación ADDA con el que trabajé en la creación de la orquesta: Josep Vicent desde la Dirección Artística del ADDA, María José Argudo la Secretaria de la Fundación ADDA y jefe del área de Cultura de la Diputación y Francisco Álvarez, el responsable asignado desde los Servicios Jurídicos Provinciales.

La provincia de Alicante habitualmente la 4ª,5ª o 6ª en cualquiera de las clasificaciones a nivel nacional que tomemos en cuenta (poblacional, económica, turismo, llegada de viajeros…)y con más peso incluso que algunas comunidades autónomas, culturalmente (la Comunidad Valenciana tiene la mitad de bandas y de músicos de toda España, Valencia la 1ª y Alicante la 2ª) arrastraba un déficit histórico mayor al carecer de una orquesta provincial que otras provincias y Comunidades Autónomas ya tenían desde hacía muchísimos años, orquesta con la que Alicante podría tener una proyección nacional e internacional desde la que se podrían canalizar las inquietudes y esfuerzos de nuestras bandas de música y orquestas sinfónicas locales y de los músicos de nuestra tierra hacia posiciones de promoción excelsa ,haciendo “mutatis mutandis” buena la máxima del emperador Napoleón I “Todo soldado lleva en su mochila un bastón de Mariscal” por “Todo músico alicantino lleva en su petate un nombramiento de músico titular o de director sinfónico en el ADDA SIMFÒNICA”.

ADDA Simfònica es hoy una realidad palpable y viva con actuaciones tanto dentro del ciclo sinfónico internacional como en gran cantidad de actos locales o en el propio ADDA con motivo de toda clase de eventos y celebraciones apoyando a todo tipo de entidades públicas y privadas. La orquesta se ha reforzado desde su inicio con contrataciones “ad hoc” para determinados conciertos y se está reforzando su plantilla con nuevos músicos estructurales, la última convocatoria con 12 plazas. La orquesta se ha ganado un prestigio a nivel nacional e internacional, según reconocen las revistas especializadas y se constata por la presencia de relevantísimos directores y compositores internacionales (Valery Guerguiev, Mychael Nyman…) que la han dirigido o colaborado en su programación.

La creación de la orquesta fue una apuesta muy arriesgada y estuvo a punto de zozobrar desde el principio en varias ocasiones ,no sólo por las impugnaciones en la selección de los músicos o las críticas políticas que llegaron al final de todo el proceso. Existían las limitaciones legales administrativas y económicas impuestas por la crisis económica que frenaban el crecimiento del gasto público: la congelación de plantillas de personal y el tope anual de gasto y su crecimiento con la regla de gasto, problemas ambos que pudimos sortear milagrosamente con buenos planteamientos técnicos y coordinación política interna.

Hay que agradecer al anterior presidente de la Diputación, César Sánche,z que introdujese en mi hoja de ruta en Cultura, después de varios contactos y análisis conjuntos entre nosotros, la creación de la orquesta ya que el entorno político no era inicialmente favorable, teniendo en cuenta el contexto de crisis económica en el que aún estábamos y porque iba a suponer la absorción de muchos recursos económicos que se restarían a las demás áreas. También corría la idea de que con mantener el ciclo sinfónico internacional ya existente era suficiente, pero Josep Vicent nos ilusionó y se comprometió a articular una buena orquesta viable técnica y económicamente. Fue clave que el diputado no adscrito Fernando Sepulcre apoyase este proyecto ya que el PP no tenía la mayoría absoluta y luego que tanto Compromís como Esquerra Unida y el PSOE apoyasen el proyecto como todos los patronos miembros de la Fundación ADDA, lo que le quitó hierro al asunto y acalló algún ruido interno dentro del PP.

Quiero recordar aquí la gran pérdida del compositor y director Jesús Mula, fallecido el pasado 1 de julio, que colaboraba en los temas musicales con el área de Cultura y fue un gran defensor de la creación de la orquesta. También la Sociedad de Conciertos de Alicante, representada por Pilar Poveda en la Fundación, apoyó el proyecto pese a las dudas que al principio albergaron internamente. Cuando recibí el encargo del presidente César Sánchez pensé para mis adentros la frase que Calonne, el primer ministro y ministro de Hacienda del rey de Francia Luis XVI le dijo a la reina María Antonieta “Majestad si lo que pedís es posible, ya está hecho y si lo que pedís es imposible, se hará”…

El diputado de Hacienda Carlos Castillo también hizo su esfuerzo en calzar dentro del gasto anual más de 1 millón de euros en el segundo semestre de 2018 con el que dar cobertura a los primeros gastos de creación de la orquesta y luego otros 2,9 millones en el presupuesto de 2019 para cubrir el coste anual íntegro de la nueva orquesta, en dos fases para hacer más digerible y escalonado el crecimiento del gasto que se iba a convertir en un gasto anual fijo, y a cuyo objetivo de financiación contribuí en parte redimensionando y optimizando los gastos en mi área de Cultura, sin menoscabar lo esencial de las actividades culturales de la Diputación y de los municipios, ni los proyectos importantes del MARQ (la exposición de Irán y la programación ya acordada con las autoridades chinas de los Guerreros de XI´AN para el 22 de noviembre de 2020,que se ha tenido que retrasar por el COVID-19, o la ejecución de la mejora de las salas de exposición principal y techado muy deteriorados para poder seguir exponiendo) del Mubag (reforma y modernización de las salas ,en especial la de Emilio Varela con la instalación de nueva climatización para evitar las dañinas humedades que deterioraban los cuadros ) o el propio ADDA con dos proyectos de renovación y mejora interior con los que se terminaron aspectos del edificio pendientes desde 2011 o bien reparando el desgaste y desperfectos por el uso desde su apertura ese mismo año.

En fin, el esfuerzo de todos valió la pena y hoy es una satisfacción constatar que los últimos obstáculos judiciales que podían haber dinamitado la creación del ADDA Simfònica anulando su proceso selectivo ,los juzgados los han removido confirmando que todo se hizo correctamente en base al mérito y capacidad y con transparencia.