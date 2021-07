Los cubanos quieren libertad sin violencia. In memoria Mandela

En medio de estas protestas por las reivindicaciones económicas, políticas y sociales en nuestra Cuba que ya se han cobrado un muerto, decenas de detenidos y heridos, "la contribución aportada por el ex presidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad" son imprescindibles en vista a una solución.

En reconocimiento al duodécimo aniversario del Día Internacional de Nelson Mandela el próximo18 de julio debemos reflexionar para detener la violencia y encontrar la paz del pueblo cubano.

Cuando grupos de ciudadanos cubanos de todos los sectores sociales sin dirección ni liderazgo se han lanzado a las calles espontánea y pacíficamente reclamando “libertad” en protesta contra la crisis económica y social que atraviesa el país y el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel.

Las causas: aguda escasez de alimentos y medicamentos, acrecentada por el avance de la COVID-19,las severas medidas del bloqueo son los causas principales de las manifestaciones, que se han expandido por varias ciudades , el Presidente Díaz Canel hizo un llamado a sus partidarios y fuerzas a confrontar con violencia a los manifestantes, lo que provocó heridos , detenidos y por el momento un muerto.

Ahora bien, ¿por qué no llamar a la reconciliación nacional y hacer un máximo esfuerzo por negociar?,¿por qué las organizaciones políticas y de masas municipales (CDR; PCC; FMC; CTC, ACRC, Gobierno local etcétera) no concurrieron a aplacar, conversar o enfrentar estas demandas en las ciudades donde se iniciaron las manifestaciones?, la violencia llama violencia como ocurrió en los disturbios de los días 20 de diciembre de 1989 en Rumanía. Hay que buscar vías de dialogo como nos enseñó el expresidente Mandela cuando al salir de sus 27 años de prisión continuó con su lucha pacífica reconocimiento que le valió la entrega del Premio Nobel por la Paz.

Nadie duda que "la respuesta inicial de Cuba a la pandemia fue muy eficaz. El cierre de la isla a los viajes, combinado con duras medidas de cuarentena y un cuidadoso rastreo de contactos, mantuvo el número de casos extremadamente bajo”, sin embargo la insistencia exagerada de la viceministra de turismo por reabrir la isla para reactivar el turismo fue contraproducente .en tanto la variante del delta venía extendiéndose y el sistema sanitario, sumido en la escasez ,no pudo gestionarla .De facto la pandemia ha establecido récord de contagios y decesos. Una de las provincias más afectadas ha sido Matanzas.

¿Por qué una parte del pueblo ha perdido la confianza en la Revolución? La carestía de los productos básicos de la canasta familiar, el impertinente Decreto 349 del Ministerio de Cultura que permitió por primera vez establecer un gran consenso entre intelectuales y creadores contra el Gobierno que reforzó las demandas de libertad y dialogo del conocido Grupo de San Isidro, la aparición de un gran numero de personas interconectadas que pueden contrarrestar información en tiempo real y la inoportuna reforma monetaria que no obstante eliminar la incongruente doble moneda, a la vez aumentó las penurias de la población”, que entre otros aspectos contribuyeron a romper el pacto social Revolución/ciudadanía.

El llamado al combate del presidente Díaz Canel contra las protestas. “La orden del combate está dada, a la calle los revolucionarios”, se interpretó por todos como una incitación a la violencia. Y señaló que todo lo sucedido surge de una campaña construida en las redes sociales “contra la revolución cubana”, la cual “trata de crear disconformidad e insatisfacción a partir de la manipulación de las emociones y las problemáticas que tiene la población”. “Todos los temas que hoy están presentes en nuestra sociedad como insatisfacciones tienen su origen en el bloqueo”.

Mandela siempre pensó en la negociación, no en la guerra, como el camino para una solución. Y decía : “Solamente los hombres libres pueden negociar. presos no pueden celebrar acuerdos… No puedo y no deseo dar ninguna promesa cuando yo como ustedes el pueblo, no son libres…”

En condiciones mucho mas complejas que estos momentos pedía conversar ,negociar y llegar a soluciones sin violencia.

Porque los cubanos quieren paz, cambio y bienestar ante unos tiempos de crisis de valores y desigualdades pero sin violencia.