Los juegos del silencio

Si en las canchas donde se van a celebrar las competiciones, vacías de público, se respeta también el silencio, podríamos vivir lo más parecido a una competición zen en la que reconciliarnos con los principios del olimpismo: más alto, más fuerte, más rápido. Pero sin interferencias ni estruendos.

No entiendo cómo es posible que en los pabellones de deportes actuales se reciba y jalee a los deportistas por megafonía con ensordecedoras sintonías de chunda-chunda mientras se les presenta en pantallas gigantes (vi proceder así en los últimos europeos celebrados antes de la pandemia de natación, gimnasia o atletismo). Músicas que en algunas canchas todavía continúan durante la consecución de las pruebas. No me explico cómo puede concentrarse nadie así.

Tokio, con sus Juegos a contracorriente, hasta en los siete husos horarios que nos separan, puede convertirse en alternativa a lo que estamos acostumbrados. Obligándonos a iniciar cada una de las jornadas olímpicas, si queremos vivirlas en directo, que es como se debe, bien entrada nuestra madrugada.

En poco más de mil días llegarán los de París. Con ellos, lo más parecido a lo que todos conocemos. Y la normalidad que deseamos. El bullicio en la grada. El público agotando el papel (por más que, como en televisión, la competición no se vea en ningún sitio), y nuestro horario común.

De momento han vencido al covid, que no es poco. Los Juegos de Tokio han echado a andar.