El día de «el pájaro» 2021

A pesar de las situaciones que estamos sufriendo desde que un insignificante y mortífero virus entró en nuestras vidas, existen tradiciones y actos institucionales que no debían dejarse en el olvido. Esto último fue lo que sucedió el pasado año con la celebración de la Fiesta de la Reconquista organizada por quien le corresponde desde inmemorial, que es el Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, por ser quien representa, sin excepción a todos los ciudadanos, aunque la presencia de ellos por razones sanitarias tuvo que ser limitada. No era cuestión de dejar sin celebrar un acto institucional privativo del Municipio, ya que tal como se realizó podía llevarse a cabo, y se celebró. Por esa razón, en los anales de Orihuela y por extensión de la Fiesta de «El Pájaro», la de 2020, dejará su impronta como «El Pájaro de la Covid-19» y se sabrá por futuras generaciones que no pudo con unos actos de los que tenemos noticias desde 1400.