Un buen defensor

No deja de ser curioso que el último de los programas reflejase de una manera tan clara y diáfana el muy relevante papel de puente que ha ejercido Defensor entre las opiniones de la audiencia y los altos cargos de la institución. Cuestión aparte es que los susodichos cargos hayan estado a la altura y hayan recogido el guante de las quejas y sugerencias que se les han planteado. En el mentado programa del 25 de julio hubo algunas muy certeras. Una espectadora no comprendía por qué programas de producción propia, veteranísimos, como Comando actualidad y Españoles en el mundo, se emitían a medianoche, mientras antes de ellos, en el prime time se daban películas estadounidenses. La señora tenía más razón que una santa. La explicación de la programadora no me convenció en absoluto. Otro espectador se quejó, una vez más de que los títulos de créditos de todas las películas que emite La 2 se corten de cuajo, cuando se trata de la cadena cultural por excelencia. Se esgrimieron argumentos peregrinos como que la letra era demasiado pequeña y no se podría ver bien a través de las pantallas.

Son dos ejemplos, pero hay muchísimos más. Los que caben en casi doce años de programa. RTVE responde es un espacio imprescindible. Sólo cabe esperar que el nuevo Defensor o Defensora esté a la altura de Elena y de Ángel.