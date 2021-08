Tampoco este 5 de agosto se podrá celebrar la festividad de la Virgen del Remedio como antes de la pandemia. La tradicional alborada del día 3 en la plaza del Ayuntamiento repitió con aforo reducido y la procesión del día 5 no podrá ser. En realidad a la Virgen del Remedio, Patrona y Alcaldesa honoraria perpetua de Alicante, no se le concede un día festivo, como ocurre en casi todas, por no decir todas las poblaciones españolas, que reservan una de sus dos fiestas locales para la Patrona. Porque, a diferencia del resto de municipios españoles, Alicante es, tal vez, el único en el que sus dos fiestas locales no coinciden con las celebraciones patronales. Aquí estas dos fiestas locales se han guardado para la “peregrina” de la Santa Faz y las Hogueras de San Juan. Ya que en una ciudad con tanta tradición festera como Alicante era muy difícil someterse a la limitación de dos fiestas locales a la hora de elegir. Por eso, el 5 de agosto, festividad de la Virgen del Remedio, la Patrona, no es fiesta en Alicante. Y si el 6 de diciembre, día del patrón San Nicolás, es festivo, lo es por coincidir con la celebración de la Constitución. Aunque en realidad, como se está en plena campaña navideña, el comercio abre ahora también ese día. Desde luego, esta exclusión como fiestas oficiales no nos priva a los católicos alicantinos de que tanto el 5 de agosto como el 6 de diciembre honremos a nuestros patronos con sendas celebraciones litúrgicas, disponiendo también el Ayuntamiento otros festejos por ello.