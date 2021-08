Vacunación y recuperación: un éxito europeo (y español)

La pandemia del coronavirus, como emergencia de salud pública transfronteriza, requería de una contundente respuesta europea. Tras unos titubeos iniciales en marzo de 2020, la UE ha puesto en marcha esencialmente dos nuevos (y gemelos) grandes pilares de la construcción federal europea: una unión sanitaria, concretada en el plan continental de vacunación, y una unión financiera, con el Plan de Recuperación y sus 750.000 millones en préstamos y subvenciones para reactivar la actividad y el empleo. La Comisión Europea ya ha procedido a emitir los primeros eurobonos, por lo que la financiación empezará a llega a los Estados miembros este año 2021. Entretanto, el Banco Central Europeo prosigue son su programa de compras de bonos públicos, sosteniendo así las deudas nacionales generadas para mantener rentas y puestos de trabajo.

Sin embargo, como pasa a menudo en la vida, cuando surgieron algunas dificultades en la implementación de estos mecanismos, particularmente el de la vacunación, propios y ajenos se apresuraron a decretar el fracaso de Europa. Así, en una fecha relativamente reciente como la del 1 de abril del año curso, en plena polémica en los medios sobre la competición entre Estados por las tasas de vacunación, que “lideraba” en aquel momento un triunfante Reino Unido, junto a los Estados Unidos, publiqué en esta misma sección un artículo para poner en perspectiva los datos (Unión sanitaria: la política europea de vacunación), pues para empezar se perdía de perspectiva que tanto Gran Bretaña como EEUU partían de tasas de infección y mortandad peores que la media europea, como consecuencia de la incompetencia criminal de Johnson y Trump, y para acabar se ponía la atención en la estadística de la primera dosis en lugar de en la de la pauta completa, más relevante y en la que la UE se encontraba ya entonces en un umbral equiparable al de los “rivales”.

¿Qué ha sucedido desde entonces? La Unión ha superado el bache del incumplimiento contractual de Astra Zeneca, expandiendo centros de producción en Europa y compensando la escasez inicial con otros proveedores, fundamentalmente Biontech-Pfizer, mientras que los Estados miembros han acelerado la distribución, ayudados por una ciudadanía en general favorable a recibir la vacuna, aparte el caso de Francia, y en algunos casos por sistemas sanitarios públicos eficaces y muy extendidos sobre el territorio, como el español. Así, el 27 de julio de 2021 se alcanzaba en la UE el 70 por ciento de la población adulta con al menos una dosis, superando así a Estados Unidos. El 57 por ciento de los adultos europeos tienen ya la pauta completa. Como porcentaje de la población total con las dos dosis de la vacuna, la UE ha vacunado al 48 por ciento, frente al 49 por ciento de EEUU, y al 56 por ciento del Reino Unido. La diferencia con Gran Bretaña se explica por los problemas en algunos Estados miembros para distribuir sus dosis, lo que empeora la media comunitaria. Así, mientras España es líder en vacunación en la Unión y en el mundo, con un 57 por ciento de la población completamente vacunada, solamente por detrás Canadá, levemente por delante del Reino Unido en pauta completa, y superando en todas las medidas a Alemania, Francia, Italia, países como Bulgaria solo han logrado alcanzar al 14 por ciento de la población. El gobierno de Pedro Sánchez desde luego no escatima esfuerzos en conseguir nuevas dosis, con un paquete adicional de tres millones para agosto de 2021, de las que 177.000 llegaron a la Comunidad Valenciana el día 2.

Por otro lado, como ha señalado el comisario de Industria, Thierry Breton, esto se ha conseguido en la UE siendo el primer exportador mundial de vacunas, con envíos a más de cien países, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido han cerrado sus fronteras a la exportación. Este aspecto es particularmente importante, ya que la bajísima tasa de vacunación en los países en vías de desarrollo no solo es altamente insolidario, sino que es contraproducente porque la inmunidad de grupo mundial no se alcanzará, exponiéndonos a todos a través de la aparición de nuevas variantes.

Sin duda, la ola de vacunación está resultando eficaz para frenar el desarrollo de la enfermedad y las hospitalizaciones, lo que alivia al sistema sanitario y permite reabrir numerosas actividades económicas. De ahí que tanto la Eurozona como España presentan buenos datos tanto de crecimiento del PIB como de recuperación del empleo (en nuestro país 9 de cada 10 puestos de trabajo perdidos por la pandemia se han recuperado). Pero los contagios se siguen produciendo, por lo que hay que extremar las precauciones con el sector más joven de la población y en el ocio nocturno, y seguir usando las mascarillas en los espacios cerrados, lo que por cierto ha tenido y tendrá beneficios añadidos durante la temporada de la gripe. En todo caso, la campaña debe proseguir hasta alcanzar la práctica totalidad de la población, más allá del objetivo de inmunizar al 70 por ciento antes del final del verano de 2021, por lo que adolescentes mayores de 12 años, y seguramente niños también en cuanto se verifique la seguridad de su administración, tendrán que ser vacunados. Al cabo, habrá que valorar seriamente introducir incentivos negativos para aquellos que se niegan a inyectarse la vacuna, poniéndose en riesgo no solo ellos, sino al conjunto de la sociedad, como se ha hecho en Francia, aunque por suerte en nuestro país no hay tantos refractarios.

¿Quiere esto decir que todo habrá terminado con la conclusión de esta operación sin precedentes de vacunación del conjunto de la sociedad? Seguramente no. Por un lado, no se sabe todavía cuánto dura la protección de la vacuna. Por ahora solo sabemos que la de Biontech-Pfizer sigue proporcionando protección después de seis meses de la administración de la segunda dosis. Pero podría perder eficacia al cabo de un año, o frente a nuevas variantes todavía por aparecer, por lo que puede ser necesaria una tercera dosis en 2022. En tal caso, tal vez junto con la conversión del Covid-19 en un virus estacional como la gripe, habría que administrar la vacuna actualizada todos los años. Pero a diferencia de lo que sucede con el virus gripal, la vacuna anual del coronavirus, al ser éste virus más contagioso y letal, seguramente tendría que administrarse al conjunto de la población y no solo a las personas mayores. Pero disponemos de medios tanto financieros como humanos para mantener este operativo en los próximos años, siempre que se priorice la sanidad pública y la investigación, se mantenga la central europea de compras, y se planifique desde ya la logística futura, sin confiarse y poniéndonos en lo peor. De este modo podremos mantener e impulsar la actividad económica, incluyendo el turismo, con el impulso de la reapertura controlada y del Plan de Recuperación Europeo, en convivencia sí con un virus de difícil erradicación, pero que podemos y debemos tener bajo control mediante una estrategia permanente de prevención y vacunación.