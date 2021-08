De tapones, protas y mates

Al asistir al adiós de Pau Gasol y de parte de la generación que nos colgó en una dimensión desconocida no pude dejar de acordarme de Díaz-Miguel, bajo cuya égida se popularizó el meollo. En el Mundial de Cali se le ganó por primera vez en partido oficial a Estados Unidos y no me digan que no es buen día para tirar desde ahí. Dos años después aquella hornada se acercó a México a hacer una previa de los Juegos, fue a parar a un hotel que en realidad era una casa de putas y se piró por piernas antes de disputar un tercer choque porque dos anteriores con los mismos acabaron a cate limpio. Igual la mili nos hizo tocar plata, quién sabe.