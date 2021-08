Podemos y descanso estival

Ione Belarra, la nueva lideresa de esa formación, está acreditando que la inexperiencia en cualquier trabajo anterior, de los que cotizan, es hoy un mérito en eso que llaman carrera política, pero que se convierte en la peor de las pesadillas para una ciudadanía que vive con angustia meses de pandemia. No nos privan y se ha hecho normal en su laboriosa y escasamente ingeniosa suma de ocurrencias y eslóganes, de divertimentos en forma de ataques a la Monarquía, resurrecciones del franquismo que hacen presente aunque no haya franquistas ni instituciones de aquel régimen, así como hermosas reflexiones sobre las modernas dictaduras, teóricamente socialistas, a las que observan con deleite y pasión por sus logros que solo ellos ven.

Belarra, en esa confusión mental que acredita casi diariamente, sin pudor alguno y con el desparpajo que da el llegar a ministra sin haber dado palo al agua en su vida, lloró amargamente la semana pasada por el cambio climático, poniendo como ejemplo de dicho mal que hubiera nevado en el sur de Brasil. Omitió un pequeño detalle y es que allí se encuentran ahora en pleno invierno y es normal que nieve. Mucha carrera y máster, pero ignorancia en lo elemental, que incluso debería ser conocido por simple curiosidad o por eso que llamaban antes cultura general. Y ahí está, orgullosa de su pifia pero con el convencimiento de que faltar a la verdad no le restará apoyos entre su concurrencia.

Otra, normal ya todos los veranos, seguida y animada por sus huestes apegadas al presupuesto, ha sido la constante referencia al Rey Juan Carlos, acusado de prófugo, comparado con Luis Roldán, calificado de corrupto y haciendo lo propio con la misma institución monárquica. Tanto les da que al Rey emérito no se le haya imputado, que la fiscalía no haya deducido aún querella alguna, que, por tanto, pueda regresar cuando le parezca oportuno. No olvidemos que no se fue, sino que se le compelió a marcharse contra su voluntad. La presunción de inocencia, a estos de UP, les parece irrelevante, pues son ellos, con esa idea patrimonial de la inocencia o la culpabilidad, los que deciden quién es delincuente y quien debe ser exonerado de culpas. Ellos son siempre víctimas de todas las persecuciones de la justicia represora. Los demás, si son absueltos o no perseguidos, impunes y tratados con benevolencia por nuestra franquista justicia.

Olvidan que el mayor prófugo que ha tenido España en los últimos años ha sido Puigdemont, que huyó dejando a los suyos en la estacada, con nocturnidad y cierta cobardía, que está imputado y cuya inmunidad se ha levantado. Pero de él no hablan en su infinita estulticia.

Y, para mayor desconcierto de juristas y personas sensatas, afirman que la no renovación del Consejo General del Poder Judicial se explica en la persona de Juan Carlos, en la pretensión del PP de mantener su impunidad. Desvarío éste tan profundo que explica debilidades de conocimiento, ignorancia profunda y capacidad de manipulación de la verdad inconcebibles en quienes nos representan. Y es que como he dicho antes, aún no ha llegado a los tribunales querella alguna y no se sabe si la Fiscalía, no regida por la derecha, imputará a D. Juan Carlos. Pero es más, como es sabido salvo para quienes gustan de exhibir públicamente su ignorancia si con ello alcanzan notoriedad entre los creyentes que reúnen en su entorno, el CGPJ no tiene competencias jurisdiccionales, es decir, no juzga. Es un órgano esencialmente político ajeno a la actividad jurisdiccional y sin posibilidad alguna de entrometerse en ella. Por eso, identificar CGPJ y Monarquía es una más de las demostraciones del desparpajo de quienes no deberían haber llegado al lugar en el que están. Y no por sus ideas, que son libres de exponerlas y defenderlas, sino por la falta de éstas, que suplen con la mendacidad y el desprecio a la verdad.

Para terminar, Belarra ha pedido la suspensión del espectáculo del “bombero torero” por afectar a los derechos de los discapacitados. Sin entrar en el tema de si el enanismo es o no discapacidad, lo que se debate, es lo cierto que los afectados han salido a recordarle que son actores, que son bajitos, pero profesionales y que no se sienten afectados en su dignidad por hacer un trabajo determinado. Curioso es que, promulgada la ley de discapacidad que elimina la figura del tutor decisor y lo sustituye por un simple apoyo, prevaleciendo la voluntad del discapaz, PODEMOS quiera de hecho ignorar la nueva legalidad y acuda a la prohibición, que se traduciría en una tutela estatal impuesta sobre la voluntad de los discapaces, incluso en casos en los que esta cualidad es discutible.

Termino con Ximo Puig. Parece olvidar que es presidente de esta Comunidad, no de Madrid. Y bien haría en preocuparse de lo suyo y olvidar lo de los demás. Mucho trabajo tiene aquí para perder el tiempo con lo ajeno.