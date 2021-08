A Carlos F. Ros Rico

Carlos, ya ha transcurrido un año desde que nos dejaste. Ha sido un año largo y difícil en el que nos hemos tenido que acostumbrar a no verte día tras día desde la atalaya del «África», lugar que elegiste para continuar atento y próximo al devenir del «despacho» que siempre constituyó una de las razones de tu vida.

En aquel extraño verano, en el que suponíamos que comenzábamos a salir del sometimiento que nos impuso la pandemia, percibimos que la inmortalidad con la que te gustaba bromear no era más que un anhelo, un imposible al que te aferrabas por tu permanente deseo de vivir que, sin embargo, la enfermedad y el confinamiento te hicieron olvidar bruscamente.

No pretendo hacer un elogio de tu trayectoria social, personal y profesional que creo es de sobra conocida. No obstante, debo poner en valor que, a mi criterio, tu mayor éxito se puede resumir en la existencia y continuidad durante más de 50 años del despacho profesional del que fuiste socio fundador y al que con generosidad y amplitud de miras supiste incorporar, desde sus comienzos, a los socios, empleados y colaboradores con los que, bajo tu dirección, forjaste lo que hoy constituye tu legado para nosotros. Este año, Carlos, nos han concedido el premio de la Generalitat Valenciana promovido por la Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante (AEFA), premio que te dedicamos al constituir justo reconocimiento al mérito profesional de la firma por la visión de consultoría global y por la actividad de asesoramiento a las empresas desde que fue fundada en 1969 y durante la pandemia, además de corresponder con tu sentimiento de que los que formábamos parte de nuestro despacho constituíamos una familia.

Me cabe la satisfacción de haber compartido contigo 44 años de trayectoria personal y profesional en los que desde bien joven tuve la oportunidad de conocerte en diferentes facetas, debiendo destacar tu apoyo incondicional a aquellos que, como tú, debimos compartir estudio y trabajo; tu ayuda e interés ante cualquier iniciativa; tu talante abierto y de aceptación para todo aquel que, aún con intereses contrapuestos o principios distintos a los tuyos, se debía relacionar contigo; tu capacidad de adaptación a la evolución de tu entorno profesional; tu firmeza y determinación ofreciendo tu plena colaboración ante cualquier problema con el que nos enfrentáramos y tu sentido del respeto y de procurar lo justo para con tus colaboradores. Claro está, Carlos, como todo el mundo tuviste luces y sombras, pero no cabe duda de que las luces fueron muchas más que las sombras y que, al final del camino, incluso de aquel que tú ya no pudiste recorrer, la concordia brilló con toda la fuerza que seguro deseabas.

Recuerdo que la última celebración navideña en la que nadie preveíamos lo que meses después iba a suceder, me pareció una despedida anticipada, creo que a ti también pues, aunque mermado de facultades, tu sagacidad perduraba en ti. Lo que vino después no fue más que una triste confirmación de la despedida anunciada, lo hicimos sin despedirnos, mirándonos a los ojos como tantas veces nos comunicábamos en silencio. Confío que en mi mirada descubrieras mi profundo sentido del agradecimiento que, en aquel momento, no fui capaz de transmitirte y que ahora quiero hacer publico diciéndote gracias.