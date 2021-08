El hombre nuevo

Yo ya me estoy preguntando hasta qué punto tienen que “empoderarse” los niños alumnos de hoy para ser “hombres sostenibles del futuro”. La Revolución Cultural en China ideó en su día métodos de instrucción para “empoderar” a los menores y desgajarlos de la familia acercándolos el partido. Pol Pot, en Camboya, refinó esa técnica hasta la robotización del ser. No digo con ello que las aspiraciones del “hombre nuevo” de este Gobierno, que se avejenta a pasos agigantados, sean igual de ambiciosas que las de las tiranías comunistas, pero sí existe adoctrinamiento preocupante en la pretensión de enseñar a los niños y las niñas lo que es bueno y es malo. No creo que las flamantes materias, en el momento de mostrarle a los alumnos, cómo reconocer los riesgos de manipulación y desinformación pongan de ejemplo a los tenaces propagandistas de la Moncloa, siendo como son paradigmáticos en la utilización de estos recursos.

Mientras tanto, humildemente, mi camino de perfeccionamiento en la vida continuará hasta que un día alguien me diga que soy “sostenible”. O lo suficientemente sostenible. Entonces respiraré aliviado.