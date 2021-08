Covid y libertad

El resumen del artículo fue que, la llamada “inmunidad de grupo”, era una utopía y, como tal, difícil de conseguir.

Me llama poderosamente la atención el debate que se suscita, desde los principios de la pandemia, en relación a la actuación de los responsables, me refiero al Ministro de Sanidad, a su Secretario, al propio gobierno de la Nación y a los responsables de las diferentes autonomías. Me llama la atención, no ya porque decidan, aparentemente, de manera incongruente, quiero decir, fuera de una cierta lógica científica, sino porque se amparan, para numerosas decisiones, en algo tan metafísico como es el concepto de libertad.

¿Es cierto que mi libertad me permite rechazar un medio, la vacuna, que puede evitar un mal para mí o para mi próximo? Ya se entiende. ¿Es mi libertad puerta abierta para que la de un señor que pasaba por ahí la pierda? Nadie, creo, usa de su libertad para contagiarse, salvo complicaciones, como decimos los médicos.

¿Es factible que mi libertad condicione la libertad de mi prójimo? Esta es la pregunta.

Ya no me refiero a las medidas de protección individuales, aquellas que son, escribo, las mascarillas, el uso del gel hidroalcoholico o el lavado de manos.

Me refiero a la asunto de las vacunaciones.

La pregunta que me hago, y me la hago de continuo en cada uno de mis actos: Pero… ¿qué es la libertad?

“Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar,

por lo que es responsable de sus actos” (RAE).

En los sistemas democráticos, es “el derecho de valor superior que asegura la libre determinación de las personas”.

Y una de las consecuencias es, la facultad reconocida a los ciudadanos para emprender y desarrollar actividades económicas, por ejemplo.

¿Es legal emprender actividades que en su desarrollo puedan provocar algún tipo deterioro individual o social? Pregunto lleno de inocencia, al ser un lego en jurisprudencia, de cuya palabra solo intento desarrollar la segunda parte, la prudencia. ¿Porque, entonces, es legal negarse a la vacunación, cuando esta negación puede llevar implícito un mal, incluso con resultado de gran incapacidad o muerte de un tercero? Mis padres me enseñaron, desde bien pequeñito, que mi libertad terminaba donde comenzaba la libertad del otro. De otra persona, cercana o lejana. ¿Puedo tener la libertad de insultar? ¿De agredir? ¿De ir desnudo por la calle? ¿De circular a 100 km/h por la Rambla de Méndez Núñez?

¿Conocen los interesados que, a parte teorías rocambolescas, un tosedor que pasea por Maisonnave puede llenar de “bichos” al que camina dos metros por detrás de él, ambos sin mascarilla? (Porque hay que sonreír y reír, según la Ministra).

Cierto que la inmunidad de grupo pasa por vacunar, en primer lugar, al Tercer Mundo. Ya se tarda, aunque nunca es tarde. Y surge la pregunta: ¿Qué opina la Justicia de los límites de nuestra libertad? Libertad versus libertad. Por favor, me gustaría conocerlo.