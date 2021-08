La inconsistencia del fútbol

Vivimos en la era de la inconstancia. No es difícil palparlo en ciertos estados anímicos. Veamos el caso de Messi, según la opinión extendida, el futbolista más grande de los últimos tiempos. El astro argentino quería abandonar, tan solo hace un año, a su equipo de toda la vida, y hasta la pasada semana pretendió, al parecer, quedarse rebajándose incluso el sueldo. Cuando eso ya no era posible, el día de su partida, lloró a moco tendido y al siguiente, no habían pasado doce horas, sonreía de oreja a oreja en París, tras fichar por el PSG cobrando una nueva suma millonaria.