Se nos ha ido Juan Adriansens, y con él una forma de ejercer de tertuliano que ya nunca volverá. Porque cada vez hay menos figuras como él, y porque a los programas de televisión parece que cada vez les interesa menos que los haya.

Educado, culto, bon vivant, incapaz de pronunciar algo fuera de lugar o que no fuera de interés para alguien, Juan Adriansens despuntó en las mesas de la mano de Javier Sardá, en programas como Moros y cristianos y Crónicas marcianas. Y claro, a alguien le podrá parecer un oxímoron que se puedan aunar los conceptos de buena televisión con los de aquellos formatos.

Cuando los Mainat, desde Gestmusic, convencieron a Javier Sardá, un hombre que solía madrugar mucho y acostarse muy pronto, a afrontar el reto de Crónicas marcianas, junto a él algunos que detestábamos la televisión que hacía Pepe Navarro descubrimos un mundo nuevo y nos abrimos a experiencias que jamás habríamos imaginado como espectadores.

Ahí descubrimos a Adriansens, y vimos lo bien que casaba con Boris Izaguirre, como un alma gemela, y con todos los demás.

Juan Adriansens dio vida y pasión a los acalorados debates de Moros y cristianos, uno de los cuales, no lo olvidemos, fue maratoniano y alcanzó un récord de duración no igualado en nuestro país.

Aquello sucedía en el arranque de la década de los noventa. Ahora la televisión no funciona igual. Han cambiado las reglas. Ya no existe la hora de la tertulia, ni el programa de la tertulia. Todo es tertulia, una lánguida y continua tertulia desde la mañana hasta la madrugada en la que el espectador muere por extenuación y donde no hay posibilidad de que ningún Juan Adriansens brille con luz propia.