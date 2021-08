Mirar por el retrovisor

Para muchos de nosotros, además, es un momento muy especial para ordenar papeles, libros, informes y documentos que se han ido amontonando a lo largo de todo el año y que necesitan ser clasificados, convenientemente archivados y seleccionados para tenerlos localizados y a mano, ya que, en muchos casos, pueden formar parte de estudios, artículos, investigaciones o ser el apoyo documental necesario para futuras clases. Bien es cierto que en mi caso se añade una dificultad añadida, al tener un archivo creo que considerable sobre cuestiones y disciplinas que van más allá de lo que puede ser mi campo de estudio e investigación, por lo que necesito tener adecuadamente archivados, ordenados, colocados y clasificados los cientos y cientos de documentos de distinta naturaleza que con los años he ido guardando, porque muchos de ellos se han convertido en un pequeño tesoro, por su valor documental e histórico, y les aseguro que no es ninguna exageración.

Uno de esos pequeños tesoros que he guardado y que con el paso del tiempo ha adquirido más valor documental e histórico es un importante archivo de material documental de la Transición, formado por propaganda, material político, folletos, hojas informativas, pasquines, pegatinas, carteles y todo tipo de boletines y publicaciones impresas, en muchos casos clandestinos y editados a mano. A pesar de ser un chaval, viví con intensidad esos años, siendo consciente de que estábamos en una etapa histórica y única, determinante para nuestro futuro.

Numerosos acontecimientos de entonces nos llevaban por caminos inquietantes, como sucedía con la represión policial, el terrorismo y la violencia de la ultraderecha o las huelgas y movilizaciones masivas o incluso abrían un futuro nuevo y esperanzador, de la mano de la legalización de los partidos políticos, las primeras elecciones democráticas o la emergencia social que empezaba a vivirse. Y ahí estaba yo recopilando todo aquello que caía en mis manos, unas veces porque asistía o participaba en actos de distinta naturaleza, otras porque buscaba esos materiales que, en algunos casos, todavía eran clandestinos o podían ocasionarte algún disgusto con la policía si te los encontraba.

Además, en aquellos tiempos la impresión era cara y estaba al alcance de pocos, por lo que una parte importante de las organizaciones políticas, sindicales o sociales optaban por pasquines hechos a mano, en máquinas de escribir o, en el mejor de los casos, impresos con los clichés de multicopista a ciclostil que llamábamos “vietnamitas”. Eso hace que muchos de los documentos de esa época que conservo sean muy singulares y prácticamente únicos. Fue con la llegada de la democracia y las primeras elecciones cuando las fuerzas políticas comenzaron a elaborar propaganda más cuidada para poder hacer una distribución masiva y llegar a más personas.

Cada uno de los documentos de esta etapa atesora una historia que forma parte de un importante momento de nuestro pasado. Por ello, he pensado en donarlos a algún archivo especializado para su conservación y estudio. Pero no me resisto a compartir alguno para poder verlos con una cierta perspectiva.

En la primera publicación editada por la recién creada Alianza Popular como partido político, en junio de 1977, de cara a las primeras elecciones generales libres tras la muerte del dictador, además de recoger entrevistas a personas que se denominaban como “falangistas evolutivos”, explicando por qué habían fichado por AP. En la tercera página se incluía un llamativo artículo de Manuel Fraga sobre la corrupción, en el que hacía una definición sobre su naturaleza y alcance. En el mismo, señalaba que “Alianza Popular está dispuesta a plantear una lucha seria y a todos los niveles contra la corrupción en todas sus formas”, llegando incluso a ponerse como ejemplo en su actuación con los gobiernos de Franco, que no parece que fuera el mejor aval para las primeras elecciones democráticas tras la muerte del Generalísimo. Está claro que don Manuel era todo un visionario y ya por entonces identificó el que sería el mayor problema de sus vástagos.

También en el primer boletín publicado por el PSOE tras su legalización, de cara a las elecciones del año 1977, se recogía en las páginas centrales un clarividente artículo con el título “Madrid es un asco”, en el que se afirmaba con contundencia que “la especulación, la corrupción generalizada y una total falta de competencia profesional de las sucesivas autoridades municipales tienen como resultado el Madrid actual”. Reconocerán que escrito hace casi medio siglo, la radiografía que se hace no difiere mucho de algunos de los rasgos actuales.

Como último ejemplo, resulta llamativo también el programa realizado por el PCE para los ayuntamientos de toda España en las primeras elecciones municipales democráticas de 1979, en la medida en que muchos de los puntos que planteaban siguen vigentes, formando parte de las promesas pendientes por partidos de uno u otro color.

Siempre es bueno mirar por el retrovisor para valorar mejor donde estamos y hacia donde nos dirigimos.