De turismo en mi ciudad

Nos encontramos a mediados de agosto, esa época del verano en la que un mayor número de personas toman vacaciones. Y es esta época del año en la que nuestra ciudad, recibe, o debería recibir un mayor número de turistas atraídos por nuestras magníficas playas, el mayor reclamo o el motivo principal para que cualquier persona quisiera pasar esos días de descanso en Alicante.

El sector turístico junto con el Distrito Digital deberían ser los sectores económicos estratégicos para el gobierno municipal. Hoy me quiero centrar en el turismo porque el momento y la gestión que está haciendo el gobierno municipal que dirige el Sr. Barcala ha requerido mi atención, la de los profesionales, usuarios y medios de comunicación, y no precisamente por ganar premios o menciones internacionales que aplaudir.

Desde que la COVOD-19 llegó para quedarse entre nosotros todos hemos tenido tiempo para reflexionar sobre cómo y cuánto iba a afectar a nuestras vidas y a nuestra forma de vida, pero los diferentes gobiernos territoriales de nuestro país además de gestionar las consecuencias sanitarias y económicas inmediatas, además, deberían haber reflexionado, pensado en los escenarios a corto, medio y largo plazo.

En el ámbito local, el de la ciudad de Alicante y el que más conozco por ser concejala del Ayuntamiento de Alicante, considero que la pandemia ha evidenciado los déficits de la gestión municipal prepandemia, me refiero a que el Patronato de Turismo no contaba con la figura de un gerente, pero lo más grave es que tampoco existía un Plan Estratégico para el turismo de Alicante. Más de tres años después de que el Sr. Barcala llegara al gobierno municipal seguimos sin gerente y sin Plan Estratégico. Ambas herramientas, de haberlas tenido, durante la pandemia hubieran sido básicas para atender de manera eficaz los problemas a los que ha enfrentado y enfrenta el sector.

Esta semana como responsable de turismo en el Grupo Municipal Socialista he decido ejercer de turista en mi ciudad y he visitado los diferentes puntos de interés turístico que visitaría cualquier persona que estuviera de vacaciones en mi ciudad. Visité la explanada, en obras. Visité la Plaza de Gabriel Miró, llena de grafitis, alcorques vacíos y al busto Gabriel Miró algún gamberro le había pintado unos bigotes. Paseé por el Postiguet y comprobé el deterioro de las losas del paseo y el paseo de la avenida de Niza en la Playa de San Juan lo estaban parcheando. Pensé, siempre nos quedará la joya de la corona, el Castillo de Santa Bárbara. Y fuí. El ascensor cerrado por COVID, los coches ya no pueden acceder por a fortaleza solo quedaba subir a pie el monte Benacantil a más de 30 grados. Una vez allí, más obras y los espacios expositivos cerrados. Tal y como me habían informado, preocupados, diferentes representantes del sector turístico.

Todo lo que acabo de narrar ocurre en Alicante en temporada alta para el turismo. Ahora entiendo que cuando reclamamos un Plan Estratégico para el turismo los responsables del gobierno municipal miren para otro lado, o cuando hemos propuesto que se desarrolle una línea política de turismo náutico y de playa que desestacionalice el turismo lo aprueben con una sonrisa, lo guarden en un cajón y duerma el sueño de los justos.

Un gobierno que ni siquiera contempla un Plan de Mantenimiento de Infraestructuras Turísticas difícilmente podrá entender que la pandemia nos obliga a repensar la ciudad, a repensar Alicante y aplicar políticas innovadoras, medioambientalmente sostenibles y que garanticen la viabilidad de los sectores económicos estratégicos de nuestra ciudad.

El Sr. Barcala es el responsable de coordinar toda la acción del gobierno municipal y por tanto de sus éxitos y fracasos. Alguien como él que no ha sabido explicar todavía qué es Alicante Futura no debería poner palos en las ruedas al Distrito Digital. Alguien como él que no tiene ni exige estrategia alguna para el turismo de Alicante está desautorizado a convocar ruedas de prensa contra las medidas sanitarias del Consell cuando su ciudad está en alerta cuatro por COVID, la máxima que puede decretar el Ministerio de Sanidad.

Las políticas públicas de impulso al turismo requieren invertir dinero público, en ayudas directas al sector y en ayudas indirectas al sector y estas últimas son a las que a largo plazo son más rentables no solo para el sector turístico sino para la ciudadanía alicantina porque entre otros beneficios está el de la creación de empleo.

No voy a entrar en una guerra de cifras de millones invertidos en ayudas directas al sector porque han venido de la mano de diferentes administraciones territoriales y como he dicho quiero poner el acento en la política municipal. Por ello creo que es absolutamente urgente que se empiece a trabajar en las políticas indirectas de ayudas al sector turístico, me refiero a que se hace urgente un plan de mantenimiento de infraestructuras turísticas y no nos avergüence pasear por la Plaza de Gabriel Miró, el Postiguet o la Playa de San Juan. Es urgente un Plan director de puesta en valor del Patrimonio histórico y paisajístico de Alicante. Es urgente establecer políticas de desestacionalización del turismo. Es urgente que el Sr. Barcala coordine la acción de gobierno y no permita que una obra no se planifique como es debido y la Explanada siga en obras en agosto o la obra de Padre Esplá dure el doble de lo previsto con las consecuentes perdidas para comercios y hostelería de la zona o se haya perdido la paz vecinal de Rabasa. Es urgente que el Alcalde de Alicante entienda que nuestra ciudad también ha sufrido una pandemia y necesita ser pensada para salir más fuerte de esta crisis sanitaria y económica. Es urgente que el Sr. Barcala ejerza de alcalde y deje de actuar como el Sanchopanza de Mazón en su búsqueda del Dorado atacando los gigantes del Palau, porque mientras tanto en Alicante hay vecinas y vecinos que lo están pasando francamente mal y la ciudad sigue sin tener un alcalde que la vea y la entienda como todos merecemos.