Almendros, cabrero, calor

A mitad de semana, cuando todavía el termómetro no apuntaba en rojo pasión, me fui por la mañana a coger almendras de un par de los cerca de treinta árboles que tienen mis padres en el campo en Agost. Allí estaba yo, sola, con mi caña, dándole a las ramas. Cinco minutos en los que no pensé en nada, ni en la insurrección que han montado mis pitufos en las últimas semanas, faltos de disciplina escolar; ni en los temas que tengo que buscar debajo de las piedras en agosto para poder llenar el ejemplar del diario -sí, esta profesión me apasiona, pero cada vez la entiendo menos-; ni en las continuas discusiones con mi madre, agobiada por qué no sabe qué hacer de comida para toda la semana. No, allí, en medio del terreno, no había nadie más que el árbol, combativo, que se resistía a dejar soltar las almendras, y yo. Hasta que llegó la «ayuda» de mis pequeños, que en cuanto están un rato sin tenerme controlada acuden a buscarme. Y al descubrir las cañas, cambiamos los puestos y ellos le daban y yo me agachaba a recoger las decenas de frutos que se habían salido de la red. «¿Os gusta coger almendras?», les pregunté al poco. El menor, de 7 años, respondió en seguida: «A mí no». «¿Por qué?», continúe indagando. «Cansa mucho». Acabáramos.