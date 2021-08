D. Julian Assange

¿Cómo se pueden acreditar las torturas, las vulneraciones de derechos realizadas por el Estado, y no incurrir en un delito de espionaje? ¿Hasta dónde puede llegar el periodismo en busca de la verdad? ¿Hasta dónde ha de informar al público? ¿Y el Estado, cómo debe de actuar al descubrir las vulneraciones de derechos que hayan podido realizar sus funcionarios, sus trabajadores? ¿Y si la información que da es verdadera y la muestra al mundo es eso espionaje? Parece un tema complicado, y los temas complicados traen demasiadas complicaciones. Mirar hacia otro lado o no hacer nada contra el abuso del poder puede ser una alternativa, y otra actuar, pero puedes acabar prófugo de la Justicia como Julian Assange. Este ha pasado más de 7 años encerrado en la embajada de Ecuador y ahora tiene muchas posibilidades de que se le envíe a EEUU desde Londres para ser procesado. Demasiados años perseguido y privado de libertad deambulatoria que han propiciado una salud física y psíquica deteriorada según las últimas noticias.

¿Que debe prevalecer, el derecho del Estado a la confidencialidad, al secreto, o el derecho a la información veraz y descubrimiento de delitos? ¿Cabe legalmente clasificar documentos llamarles secretos cuando en tales documentos demuestran la posible comisión de delitos sin incurrir a su vez en un delito? ¿No tendría el sistema que buscar la protección de aquellos informadores que ayuden a descubrir tramas organizadas, o comportamientos criminales dentro del Estado, más que a buscar su condena? ¿Cómo podemos esperar descubrir la verdad en temas tan complejos como este si no garantizamos la seguridad y libertad de esos informadores?

En los sistemas democráticos sus poderes son independientes y actúan dentro de la legalidad. Salirse de ese marco propicia la investigación periodística en busca de la verdad, pero sin olvidar que los periodistas también trabajan dentro de la ley. Sin embargo, el sistema debería establecer protocolos y garantías legales eficaces que protejan a los informadores más que a su persecución, teniendo en cuenta qué derecho debe prevalecer, si el de la información facilitada en el caso de Julian Assange, o el del secreto de los documentos donde supuestamente se cometieron los delitos que este denuncia. Las vulneraciones de derechos o torturas no pueden quedar amparados por ninguna forma de gobierno, ni por ningún secreto de Estado, sin contravenir los derechos fundamentales de la constitución, de los derechos humanos, que todo Estado constitucional, democrático, ha de garantizar, así como de las normas internacionales que tratan en definitiva de hacer un mundo más civilizado, más humano, más justo. Cualquier persona tiene la obligación de denunciar ante el conocimiento de hechos criminales, al menos en España (LECRIM), con más razón de ser Julian Assange, por su faceta periodística se justifica que así lo hiciese. El Estado tendría que haberle protegido, pero contrariamente le ha perseguido por destapar sus entresijos. En definitiva, considero que para protegernos a todos, del propio Estado incluso, este ha de establecer leyes y protocolos que garanticen la seguridad, derechos y protección de los informadores, para evitar injerencias y abusos de poder. Hoy me ha alarmado la noticia de la amenaza a una periodista en México y el Estado trata de protegerla. La democracia debe de protegerse no solo de los ataques que pueda recibir desde fuera del Estado, delincuencia común u organizada, sino también de lo que pueda provenir desde dentro del propio Estado, por abusos o corruptelas del poder. Las noticias veraces ayudan a que las violaciones de derechos fundamentales, torturas o toda clase de abusos, se conozcan y puedan ser erradicadas, como aspiración loable de todo ciudadano de bien, más aun de todo periodista, y sobre todo de un buen Estado.