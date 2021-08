Sostenibilidad en los Vinos Alicante DOP

La denominación de origen Alicante trata sobre una viña en particular de la que sale un vino tan particular que está protegido desde hace cerca de 90 años. Un vino que se ha convertido en los últimos años en un producto no de primera necesidad, que se ha ido retirando de la costumbre de tomarlo todos los días y que ha cambiado la percepción y vinculación con los consumidores, alejándose de la tradición de una dieta mediterránea. Un vino pues, que hay que consumir y vender de otra manera.