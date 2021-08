Un «calentorro» en el camino

Porque las chicas no deben andar ‘descarriadas’ y sin compañía, preferentemente masculina, por esos mundos y, si lo hacen, ya saben, sabemos, a lo que se exponen. Que no les decimos a nuestras niñas que tengan mucho cuidado para cortarles las alas, sino para evitar que ningún desaprensivo se las arranque. Gloria no es una mujer violada, pero lo pudo haber sido y aquella angustia, esa consciencia de su vulnerabilidad la van a acompañar tiempo en el camino, menos libre hoy que ayer.

Todavía a estas alturas, cuando una amiga me pregunta qué hacer con su hija adolescente, en vez de decirle ‘déjala volar’, yo le recomiendo que ‘tome el coche y vaya a buscarla para que no vuelva sola de noche’. No les hablo de libertad, sino de precaución, de miedo. Y me da mucha rabia. Por eso admiro a las mujeres que no callan, a las Glorias y también a las Nevenkas que ponen voz a tantas otras y que, al hacerlo, al exponerse, nos ayudan a recuperar la calle para todas, nuestro derecho.