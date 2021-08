Afganistán: Crónica de una catástrofe anunciada

Entretanto, cunde el pánico y la desesperación entre buena parte de la población civil, que ha ido huyendo de los insurgentes islamistas en distintos puntos del país, hasta acabar refugiándose en la ratonera en la que se ha convertido Kabul, y cuya única vía de escape es el aeropuerto, todavía en manos del gobierno. Se trata de personas que temen las represalias de los talibanes, o que simplemente no quieren vivir bajo un nuevo régimen de terror teocrático, particularmente perjudicial para las niñas y mujeres. De hecho, distintos medios informan de la prohibición de entrada a la universidad impuesta a las chicas en cuanto los talibanes se han apoderado de la mencionada Herat, ciudad conocida por su extensa población estudiantil y talante liberal.

A pocos días del 20 aniversario de los atentados del 11 de septiembre, que fueron el detonante de la intervención militar en Afganistán, los talibanes se aprestan a entrar triunfalmente en los palacios del poder. Es inevitable pensar, con tristeza, en para qué han servido dos décadas de esfuerzos y sacrificios, incluyendo las pérdidas personales, americanas y españolas, entre otras nacionalidades, y qué va a ser de los millones de almas que Occidente está dejando a merced de criminales de guerra y violadores confirmados de los Derechos Humanos. Pero este descorazonador final no era inevitable.

Si bien ha cogido desprevenidos a los Estados Unidos y la opinión pública la velocidad del avance de los islamistas y el derrumbe en pocas semanas del ejército regular afgano, el cual se esperaba que pudiera aguantar varios meses su ofensiva, desgraciadamente la toma del poder por los talibanes no es sorprendente. Quedó bastante claro que el régimen de Kabul, que con todas sus imperfecciones, que son muchas, llevaba veinte años tratando de construir un país liberal y democrático, en el que hay medios de prensa libres y las mujeres han alcanzado puestos importantes en la sociedad y la política, tenía los días contados en cuanto Joe Biden, a principios de 2021, decidió mantener el malhadado pacto firmado por Trump con los talibanes y retirarse del país, no a cambio de un acuerdo de paz, sino de una mera negociación, que se ha revelado una auténtica farsa.

Varios factores explican el rápido colapso de las fuerzas armadas y de seguridad leales al gobierno legítimo, desde la corrupción endémica de la clase dirigente, a los salarios bajos y pagados con retraso, pasando por la falta de apoyo aéreo y logístico para el desarrollo de sus operaciones, muy dependientes de militares y contratistas estadounidenses. Pero sin duda el más importante ha sido el desmoralizador efecto del anuncio de la retirada de los efectivos occidentales.

Yo mismo, entre otros, tuve ocasión de alertar sobre lo que ha acabado sucediendo, en un artículo publicado el 24 de marzo (Afganistán: las fuerzas internacionales deben permanecer, Sistema Digital). Pero el presidente Biden no quiso escuchar ni a varios de sus asesores ni a la cúpula militar del Pentágono, que le aconsejaron mantener las tropas. Justificando su actitud ha dicho que corresponde a los afganos luchar por su futuro, lavándose las manos sobre el porvenir de los civiles, que no tienen culpa (y que de hecho sufren) la corrupción, incompetencia, y otras limitaciones del régimen de Kabul, incluyendo mujeres y niños, y de los potenciales refugiados. Estos, por cierto, no podrán cruzar Asia y el Pacífico para buscar asilo en Estados Unidos. Pero tratarán de llegar a Europa, donde seis de sus gobiernos (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, y Holanda) se cubrían de gloria (es un decir) pidiendo el 11 de agosto, en pleno avance talibán, que no se suspendieran las devoluciones forzosas de inmigrantes sin derecho al asilo a Afganistán, ante la incredulidad de la propia Comisión Europea. Esta actitud es particularmente llamativa si se tiene presente que tanto la OTAN como la UE, dispuestos a seguir en Afganistán, aceptaron con silenciosa resignación la decisión unilateral de los estadounidenses relativa a la retirada incondicional con fecha límite del 31 de agosto de 2021. Una operación además ejecutada con precipitación y en pleno verano, dando la oportunidad a los insurgentes de aprovechar el buen tiempo para acelerar su avance.

Es evidente que la postura del presidente Biden constituye un error de enorme magnitud, con consecuencias que no se limitan a Afganistán, ni al porvenir de una población condenada a revivir la pesadilla del primer régimen talibán del período 1996-2001. La vergonzante salida del país supone un golpe durísimo a la credibilidad de Estados Unidos, y por ende a la de sus aliados en Europa y el resto del mundo. ¿Quién va a seguir confiando en Occidente, en sus alianzas y compromisos? ¿Qué estarán pensando gobiernos como el de Irak, cuyo país trata igualmente de consolidar su democracia con la ayuda de una importante presencia militar de EEUU y la OTAN? Pero también supone el triunfo talibán una importante amenaza a nuestra seguridad, pues distintas fuentes afirman que los talibanes han desarrollado su exitosa ofensiva codo con codo con terroristas de Al Qaeda y Daesh. Estos reclamarán que, una vez logrado el objetivo de expulsar a los occidentales de Afganistán, el nuevo poder en Kabul corresponda y devuelva el favor, apoyando sus objetivos y actos de terror en la región y tal vez en el mundo atlántico, si bien es posible que el nuevo régimen trate de evitar enemistarse rápidamente con el resto del mundo, aprendida la lección del 2001 cuando perdieron el poder por cobijar a Osama Bin Laden. Pero lo que es seguro es que los afganos pierden su libertad y los estadounidenses el honor. En cuanto a los europeos, nos tocará gestionar, mal que bien, los nuevos flujos de refugiados.