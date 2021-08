Cultura de la precariedad

Como dijo en 2010 el expresidente de la CEOE, Díaz Ferrán, encausado en una serie de procesos judiciales en su contra, hay que «trabajar más y ganar menos». Gratis si es posible o pagando el trabajador, incluso, para entrenarse un poco y agradecer la benevolente acogida. Y es que «todo aquello que sea flexibilizar y abaratar el despido es algo positivo», afirma el presidente de la patronal de jóvenes empresarios en España, Fermín Albaladejo. Este el principal reto de estos señores. Que la reforma laboral sea la misma que la del PP de Rajoy y que la cultura de la temporalidad y la precariedad continúe. ¿Por qué será? Este es el clásico espíritu empresarial que pretenden seguir imponiendo, por la gracia de Dios, a los trabajadores. Esa ley del embudo representa una de las inquietudes de los jóvenes empresarios de hoy, ayer y siempre.

El Ministerio de Trabajo y los agentes sociales tienen la palabra en forma de negociación, que continuará en septiembre. A estos jóvenes y a sus mayores les quitan el sueño el Ejecutivo de coalición y, más concretamente, la ministra Yolanda Díaz. Por cierto, Bruselas espera los cambios que se deben aprobar antes de concluir 2021. ¿Las modificaciones generarán riqueza y un empleo digno y bien pagado? Eso es lo importante. El joven líder empresarial es lo que quiere. O sea que entra en una contradicción al defender al mismo tiempo la repetición de la filosofía laboral de 2013. La de los populares. «Frenó la destrucción de empresas y de puestos de trabajo», asegura. Tras aquella reforma, la devaluación salarial y la precariedad fueron y siguen siendo, agravadas, las notas más predominantes.

A ello se debe añadir la pérdida de poder de los trabajadores frente a los empresarios en la negociación colectiva. Pero, ante toda esa merma de derechos laborales, este hombre cree que cada vez hay más derechos. Debe referirse a los de su especie. Porque no está bien poner trabas a las empresas a la hora de que el mercado no fluya de cara a que entre un trabajador y salga otro fácilmente. Como en Estados Unidos o Reino Unido. ¿Esto es crear empleo y no convertir en mercancía a las personas mediante el recurso de la flexibilidad y de dar puntapiés? Vale, eso sí, una mejora del sistema educativo que contribuya a mejorar los índices de desempleo. Conseguir un trabajo relacionado con lo de cada uno y una adecuada remuneración, así como potenciar la formación profesional dual, es decir, acciones de empleo y formativas, y la reindustrialización del país.

En el tablero unos quieren ganar siempre, los de arriba, y otros tienen que perder. Vean lo que viene ocurriendo con la factura de la luz, que afecta a tantas familias y a tantos pequeños negocios. Uno de esos problemas estructurales como consecuencia directa de las privatizaciones del sector eléctrico. Yolanda Díaz apuesta por «caminar hacia los precios regulados», una parte de la agenda para reducir la desigualdad.

¿Cómo funciona el mercado en esta cuestión? Los precios de la electricidad se fijan a través de una subasta diaria, y las empresas generadoras de energía lanzan sus ofertas para cada una de las horas del día siguiente. La situación especuladora y de latrocinio, dentro de la legalidad, exige soluciones. Enriquecerse y empobrecer a los demás es la regla. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Es posible una empresa pública de energía hidroeléctrica, como reclama Unidas Podemos, una vez que vayan finalizando las concesiones públicas a las empresas privadas, según propone tibiamente el PSOE? La batalla (otra más) está servida entre los socios de Gobierno, y los municipios que se benefician de la explotación de esas centrales, en lo que se refiere al Impuesto sobre Actividades Económicas, no están por la labor.

En cualquier caso, la posibilidad de recuperar las concesiones de las principales centrales no podrá ser antes de 2070, por lo que se ruega un poco de paciencia al personal. Otras «han caducado o están a punto de caducar», anuncia la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. No sirve un decreto ley, claro. Renacionalizar o crear una nueva eléctrica pública pide, sí, Unidas Podemos. No olviden que en la partida quieren ganar unos siempre y otros tienen que perder. ¡La regla! La cultura de la precariedad. Ya saben.