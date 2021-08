En el día de la asistencia humanitaria

Según la RAE, la Asistencia Humanitaria se define como la “Ayuda de urgencia desplegada ante desastres naturales o humanos con el propósito de atender a las víctimas y paliar los estragos. Esta ayuda ha de estar guiada por los principios de neutralidad e imparcialidad.”

Desde Tele Vega Baja un medio de comunicación local se me propone que, de cara a la celebración del día por la asistencia humanitaria, hablemos del trabajo desplegado desde el sector sanitario en la pandemia. La verdad es que no me había planteado la idea del término aplicada a la pandemia. La ayuda humanitaria es una forma de solidaridad o cooperación, que generalmente es destinada a las poblaciones pobres, o a las que sufren una crisis humanitaria. La crisis sanitaria vivida con la Covid19 se encuadra en estos términos.

La pandemia debido a la Covid19 ha supuesto desde su inicio un drama humano, y ha provocado una crisis sanitaria con el sufrimiento de millones de familias que han vivido la enfermedad y la soledad. También ha supuesto para el sistema sanitario un reto como el que nunca habíamos vivido: hemos asumido el abordaje de una enfermedad contagiosa, de la que no sabíamos nada por encima de nuestra integridad personal, con la dignidad, la responsabilidad y la entereza que nos correspondía.

En poquísimo tiempo dimos la vuelta al calcetín de nuestra Sanidad, todos los profesionales nos pusimos a trabajar en un solo tema: el manejo de la enfermedad. Buscamos toda la información disponible y desde el principio empezamos a generar nuevo conocimiento que se compartía generosamente a todo el mundo. Trabajamos decenas de protocolos que constantemente se iban modificando con la nueva evidencia generada, comenzamos a buscar el modo de proteger y de protegernos, proveyéndonos del material necesario en un momento en el que el mercado estaba desabastecido (en aquel momento vivimos con emoción la generosidad de aquellas empresas y personas que como Toñi Pastor –a quien desde esta tribuna quiero agradecer -, pusieron sus máquinas a funcionar de forma altruista, para confeccionarnos equipos de protección).

Gracias a las gestiones de nuestro Hospital, de nuestra Consellería y del Ministerio de Sanidad, conseguimos camas y respiradores en un momento de graves dificultades, también nuevos medicamentos. Con la colaboración de nuestros técnicos y los Servicios de Medicina Preventiva y Salud Laboral comenzamos a diseñar Centros Sanitarios seguros (en primer lugar aquellos espacios diseñados para este tipo de pacientes), incorporando todas las tecnologías disponibles como la presión negativa, el recambio de aire y la desinfección. En las múltiples reuniones con nuestra Consellería de Sanitat y con nuestros médicos, enfermeros y técnicos, íbamos diseñando el cuidado de nuestros profesionales y nuestros pacientes. Comenzamos a protocolizar también la enfermedad Covid y su manejo. Cada día de lunes a domingo, nos reuníamos con profesionales de las diferentes áreas para ir avanzando en “la gran desconocida” a la luz de los nuevos conocimientos.

Y así nuestro objetivo fue y ha sido siempre prevenir y curar en la medida que la evidencia y los medios nos lo permitían, también cuidar a las personas enfermas.

Y esto es, en definitiva la Atención Humanitaria, y nuestro fin: paliar el sufrimiento de las personas que han padecido esta grave crisis. Y esta gran empresa humanitaria es y ha sido posible gracias a la generosidad de tantas personas que hemos trabajado en este tiempo por y para las personas, para nuestras instituciones y para la Sanidad. Gracias también al compromiso ético y a la profesionalidad de todos, la que nos corresponde.