Impúdico verano

El verano es tan impúdico, es la época del año cuando la desigualdad social es más visible, más que cuando en invierno hay personas que mueren de frío, pero estas muertes son más discretas, casi anónimas. En verano la ostentación lastima y suele provocar una rencorosa envidia. Ya se sabe, los pobres suelen ser un tanto resentidos de tanto mirar por televisión unos yates fastuosos, pequeños transatlánticos en donde las fiestas son permanentes, cuerpos hermosos, vistiendo lo mínimo, y eso sí a la última moda, nada del verano pasado. Los llamados programas del corazón no descansan, buscando infidelidades, reales o no, y nuevas relaciones para siempre olvidadas en septiembre. El mundo es feliz, intenso, pocas imágenes de personas con un libro en la mano, no aprovechan las recomendaciones, es en verano cuando hay que leer las novelas de éxito. Lo que más se leen los consejos para evitar que el sol lastime la piel, la piel blanca, tan deseada, es despreciada cuando se está de vacaciones.

Diversos mundos, que no se relacionan. Un porcentaje significativo de la población no se mueve de casa, o van al pueblo o una cena en un pueblo cercano. La pandemia invita a ser cuidadoso, no es momento para caprichos. En los centros comerciales muchos vecinos se refugian en ellos y llevan a los niños y niñas para que puedan jugar. ¿Cuántas familias tienen aire acondicionado? y en todo caso encender un ventilador puede ser preocupante, la factura de la luz esa sí es espada de Damocles.

Es impúdico. Es cuando se puede ver en los medios inclusive a ex presidentes, casi desnuditos, relajados, evidencian que no tienen de qué arrepentirse. En invierno, de traje y corbata, uniformados, el aspecto “es más digno”.