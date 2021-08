Soltando tacos

Bueno, aquí me tienen ustedes, escribiendo esto a unos pocos metros de la orilla del Mar Menor y sin saber exactamente qué hacer ante la situación actual de la laguna, de la que este medio les va dando información cada día. ¿Qué hago?, ¿me baño o no me baño? Es que si me meto en el agua y me encuentro peces muertos me va a dar una cierta dentera, lo sé, y voy a salir corriendo del agua, quizás llorando, o acordándome de todos los políticos implicados en este desastre y soltando por la boca, oiga, que ustedes no me conocen, pero yo soy muy taquero, y digo cosas de esas vulgares y muy ofensivas cuando me cabreo.