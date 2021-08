Todas somos afganas

En este largo mes de convivencia con mis padres, en el que salimos día sí día también a discutir por cuestiones carentes de importancia, mis pitufos no ven las noticias porque los abuelos tienen otra rutina y la tele no está encendida para comer. Así que no se están enterando de la vuelta de Afganistán a la tiranía de los talibanes, un régimen radical que considera a la mujer la nada más absoluta. Y la verdad que me alegro de que no vean el telediario porque no tendría fuerzas para explicarles lo que está ocurriendo, cómo Occidente ha desperdiciado veinte años y ha tirado a la basura las esperanzas de miles de afganos mientras unos integristas hablan de imponer un régimen «inclusivo», que de verdad no entiendo qué significa, al tiempo que portan fusiles y presumen de que «no habrá una democracia».

Escuchaba con pena y estupor por la radio, mientras iba conduciendo de camino al trabajo, a una profesora de universidad contar que estaba en su casa en Kabul, sola, sin atreverse a salir, y diciendo que no tenía miedo a que la mataran los talibanes, «tengo miedo a perder la libertad». Yo conduciendo, ella prisionera; yo pudiendo salir, ella prisionera.

Entre las prohibiciones impuestas por la ley talibán a las mujeres a su paso por todas las ciudades y pueblos conquistados había una, la de «reír a carcajadas porque ningún extraño debe escuchar la voz de una mujer», que me llamó la atención porque los que me conocen saben que mi risa es un poco escandalosa. Esto no va de reír, va de que hombres y mujeres somos iguales y nosotras hemos perdido, una vez más, la batalla. Porque no habrá libertad mientras que haya una sola mujer sometida en el mundo.