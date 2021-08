Bata de cola sin género

La programación de Fresca!, «transgresora, comprometida y que aporta savia nueva», tiene con este espectáculo un ejemplo en favor de la libertad y la defensa del travestismo, que no es transformarse simplemente, sino vestirse. O desnudarse y ser quien se es. Esto es «Viva!!», una celebración y reafirmación del granadino Manuel Liñán y de sus colegas Manuel Betanzos, Jonatan Miró, Hugo López, Miguel Heredia, Víctor Martín y Daniel Ramos. Pueden ser sinceros, pero no evitan caer en la tentación de una cierta parodia que convierte lo que hacen en una función de travestidos. Que realmente es el gancho para el amplio público que aplaudió mucho. Es decir, danza flamenca realizada por varones que se sienten mujeres. Lo masculino y lo femenino se funden en un género que lleva las dos caras. Y la tradición, no obstante, circula con esa peculiaridad.

Liñán expresa como quiere lo que siente. No es la primera vez que domina la bata de cola en su intento de visibilizar así la danza. Reivindica que cada uno tiene derecho a bailar y aprender lo que mejor le vaya a su persona, algo que no está normalizado plenamente en las escuelas. Una labor que es fruto del aprendizaje de los pasos y las figuras de cualquier bailaora. La llevan dentro y dan rienda suelta a sus instintos. El pequeño Manuel se encerraba y se ponía una falda de su madre. Flores en el pelo, maquillaje y bailaba. Era el placer de lo prohibido. Prosperó valientemente y ha cosechado galardones, como el Premio Nacional de Danza 2017 en la modalidad de interpretación, o el Premio Festival de Jerez 2016 y el Premio Max del Público en 2020 por este montaje con su repertorio de veloces giros, braceos, aleteos de manos, zapateo o trazas de ballet clásico. Guitarra, cante, violín, percusión y la dirección de Liñán. La fortaleza es mayor que la de una mujer. Ellas siempre exhiben más delicadeza y quiebros de cintura. Las variantes, las reiteraciones y los alargamientos se producen hasta la saciedad en esta juerga flamenca con los caracteres descritos.