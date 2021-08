El horror, en esta esquina

Dice la información policial que también la drogaron con cocaína y crack para que no opusiera resistencia y pienso que tal vez fuera mejor para ella así, que le nublaran la mente frente al miedo a no salir viva, a la impotencia, el dolor físico, a la humillación más íntima, al asco. O no, no lo sé, pero sí que hay heridas que no cierran y que a esa chavala que podría ser tu hija la han despojado de ingenuidad, ilusiones, puede que hasta de su autoestima y amor al propio cuerpo abusado.

En un sitio tan pequeño como Formentera supongo además que la curiosidad y el morbo ya se habrán desatado y confío en que ninguno la identifique y señale. Las «buenas intenciones» también estigmatizan. Esta vez la manada es marroquí. La historia, la misma.

Machos «muy machos» que destrozan a una mujer para divertirse. Hombres que no ven seres humanos, sino tetas, culo y vagina, y una chica más desgarrada por fuera y rota por dentro, devastada. Espero que la Justicia castigue como se merecen a esas bestias y que no obligue a la víctima a revivir mil veces el terror y las vejaciones. Que responda con respeto a la valentía que muestra.