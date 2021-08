Insomnio de verano

Para que no falte de nada, la fiesta del verano sigue su camino con sorpresas. Éramos pocos con la pandemia y ya ven. La quinta ola, mejor o peor, sigue su curso dentro del drama y del desahogo diario. Pero otro tipo de oleaje viene desde fuera. ¡Afganistán! No sé si les suena de algo. Así que la tranquilidad no existe en este agitado cóctel explosivo del mundo. Ese gran teatro donde sube el telón y solo se cuecen, en sesión continua, sin tregua vacacional, historias para no dormir, evocando a Chicho Ibáñez Serrador.