Cuando el uso de la razón...

La nueva integrante del limbo ideológico aterriza desde Vox. Rebeca Serna asegura la han ninguneado bien ninguneada. «Se montaban reuniones a escondidas», señala. Y deja caer que, a los cónclaves donde se ponía de vuelta y media su labor, no la invitaban, así como tampoco a las sesiones en las que se sacaban las fotos oficiales. Al parecer había compañeras que, dentro del parking, se sumergían un buen rato sobre los asientos hasta perderla de vista. Vamos, de ser así, lo que se conoce por amor fraternal y caridad cristiana dentro de un mismo pack.

En uno de los pasajes de su plática en el acto de investidura como Doctor Honoris Causa de la Miguel Hernández, Forges fue como siempre al grano y no se trata de una transgresión sino que hay que volver a él cuando es preciso diseccionarnos. Contó Antonio Fraguas: «Ya sabéis que el nexo de unión de los iberos reside en una frase que solo se puede traducir a las lenguas de esta península, ni siquiera al italiano aunque al fin y al cabo en Italia sean españoles con marketing. La frase es “no, si ya verás tu como...”. ¿Qué pasa? A ti te dicen “su coche está arreglado el jueves”. ¡Ea! Y cuando vas a recogerlo tu vas pensando “no, si ya verás tu como no está el coche”. O sea, la necesidad crea el léxico. ¿Por qué esto no pasa en Francia? Porque vas el jueves y está. Y en Alemania y el Reino Unido, igual. La pregunta es: ¿Por qué no ocurre en Italia? Porque es que no van».

Poniendo el bisturí en las bancadas de aquí, plebe de Compromís y algún podemita debían andar sorprendidos con el talante de Rebeca, quien arguye que es que ella es de mente «más abierta» en cuestiones como las políticas sociales y elegetebé. ¿Y cuando pediste cita en Vox para la retirada del carné se te ocurrió pensar “no, si ya verás tu como..?”. Gensanta, jamía.