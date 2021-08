Las ayudas a la dependencia, antes de morir

El Ministerio de Derechos Sociales ha publicado, hace unos días, unos datos escalofriantes: en los primeros siete meses de 2021 han fallecido 29.157 personas que estaban en lista de espera para cobrar las ayudas de la Dependencia. De ellas, 17.733 ya tenían aprobada la prestación pero sin cobrarla, y las otras 11.424 tenían pendiente la resolución de grado de diversos trámites administrativos.

Es escandaloso que, según cifras oficiales, 139 personas, solicitantes de la Dependencia, mueran diariamente sin cobrar un céntimo de unas ayudas que se crearon para facilitar su vida en situaciones de apremiante necesidad. Significa que, cada 10 minutos, una persona fallece en España enredada en una tramitación burocrática interminable que provoca, en demasiados casos, que mueran antes de poder percibirlas. Hasta hay gente que piensa que se hace adrede.

Recordemos que todavía existen 433.466 personas en listas de espera para la dependencia sin ser atendidas. La pandemia ha hecho estragos y ha contribuido, por desgracia, a reducirlas. Y que se tarda, de media, entre todas las comunidades autónomas, 455 días en resolver los expedientes. La burocracia en España sigue a sus anchas, unida al desinterés de muchos poderes públicos por atender unas justas reivindicaciones de un sector de la sociedad, el más débil y necesitado, al que le urge acceder a ellas.

Mientras esto pasa, hay que resaltar el trabajo y el coste que esta situación provoca en las familias afectadas. Solo ellas y los colectivos y plataformas sociales en defensa de una mejor aplicación de una Ley de la Dependencia, que necesita una actualización y reforzamiento, saben lo difícil que es vivir así. Máxime cuando la crisis económica y la pandemia tanto ha afectado a muchos hogares. La dificultad incomprensible en acceder a unas ayudas, unido al desinterés de las administraciones públicas, hace que el esfuerzo recaiga en familias que, en muchos casos, no pueden ni física ni económicamente asumir tal situación.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, (ADyGSS) entidad de referencia en el tema, detalla en su Informe, por comunidades, que la situación es muy mejorable: de las 29.157 personas fallecidas este año esperando la Dependencia, 2.893 eran del País Valencià. Números muy preocupantes, a pesar del evidente esfuerzo que se ha hecho, desde conselleria y algunos ayuntamientos estos últimos años.

Y, para mejorar la red asistencial, recientemente se presentó el llamado Plan Convivint. Según anunciaron Ximo Puig y Mónica Oltra el pasado abril, la idea es plantear una inversión de 561 millones de euros en el período 2021-2025, con elecciones por en medio y con incumplimientos previos. Supone una esperanza importante que no puede fallar. La propia ADyGSS reconoce en su informe que «son necesarias medidas urgentes, lejos de nuevos discursos, fotos y buenas intenciones, para atender seriamente a los más necesitados y vulnerables».

Las previsiones para Elx en este nuevo plan consisten en un centro de día para personas mayores dependientes; una residencia y centro ocupacional para personas con diversidad funcional; un centro de inserción sociolaboral en infancia y adolescencia; Centro Mujer contra la violencia machista y mejoras en la Residencia de Altabix. Todo muy necesario pero insuficiente.

De reformas en la Residencia de Altabix llevamos años oyendo promesas. No se prevé ninguna nueva residencia de gestión pública para mayores, con la falta que hacen, ni se anuncian rescates de las que no cumplan. En Salud Mental no se prevé ninguna nueva dotación. En temas de dependencia, Elx necesita más.

Y aun así hay que esperar que lo prometido se cumpla. Lo del Centro Mujer se anunció hace años y está como está. También se anunció un nuevo CEAM en el Plá y allí está el solar esperando. El Plá Convivint es un avance, pero debe acompañarse de un Plá Compliment para que sea real de una vez.