Mi WhatsApp, escenario inevitable (¡y bendito!, a pesar de los muchos pesares) de comunicación, se ha llenado esta mañana de adjetivos: generoso, responsable, buen amigo, trabajador, solidario, empático, amable, conciliador, detallista, educadísimo, comprensivo, abierto, culto, gran persona, de una humanidad insuperable...

La muerte de Iago Ule nos ha dejado consternados, sin habla y llenos de dolor. No importa que, por desgracia, arrostrara una larga enfermedad. Sus enormes ganas de vivir estaban, hasta anoche, por encima de todo.

"Iago era un apasionado de todo. ¡Qué gran virtud!", dice un amigo. "Me allanó el terreno y me ayudó mucho. Siempre estaré en deuda con él", añade otro. "Estoy tan triste que no puedo ni pensar", concluye una tercera.

Iago Ule desempeñó diversas responsabilidades en el Ayuntamiento de Elche, dando siempre lo mejor de sí mismo, que era mucho y muy sólido. En todos los departamentos querían contar con él. La última, en Cultura, apenas la pudo ejercer. Por desgracia para la cultura ilicitana.

También en el Patronato del Misteri donde fue, como en todos los lugares por donde pasó, una voz lúcida, serena, conciliadora. Y eficaz.

A Iago y a mí nos unieron, sobre todo, la Festa y el dolor. Dos lazos indelebles. Y llenos de afecto.

Nos vimos por última vez el 28 de noviembre de 2019, en la Universidad Miguel Hernández, en el acto de Onda Cero en el que me entregaron la distinción de Ilicitana de Honor. Verle llegar junto a un gran amigo común, Miguel Ors, fue una de las mayores alegrías de la noche. Los tres estábamos muy contentos.

Todavía el pasado 12 de agosto Iago tuvo la enorme generosidad de decirme que le reconfortaba un pequeño vídeo con mis fotos del Misteri que le había enviado.

Con él todo era fácil, sólido y amoroso. Una bendición para quienes tuvimos la suerte de compartir siquiera un trocito de su vida. Que nos llenó de vida a nosotros.