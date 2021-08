El nuevo código estructural se publica en BOE en agosto. ¿Otro impulso al sector de la construcción?

Los fondos Next Generation quieren que Europa sea más verde y más ecológica, más digital y también más saludable y resiliente, todo ello está plenamente relacionado con mejores infraestructuras, construcciones más duraderas, hospitales y centros de investigación. Europa quiere mejorar el ciclo integral del agua y la eficiencia energética de sus instalaciones, hacer una apuesta firme por las energías alternativas y sin duda apostar por la transformación digital que necesita infraestructuras para el transporte de datos y también de energía eléctrica y cómo no, de instalaciones para el almacenamiento de esos datos en servidores. El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Allén, estima que con la llegada de estos fondos se necesitarán más de 700.000 nuevos trabajadores en este sector para poder ejecutar los proyectos que se deriven de esta inyección económica.

Es por tanto el momento de proyectar las nuevas construcciones con mayores grados de seguridad aprovechando para trasladar los Eurocódigos estructurales a nuestro país. Este nuevo Código Estructural incluye a todas las construcciones de hormigón armado, estructuras de acero e incluso estructuras mixtas de hormigón-acero. Incluye la evaluación de éstas desde el proyecto hasta su demolición haciendo especial hincapié en la durabilidad de las mismas y en todo su ciclo de vida, incluso en su demolición y reciclado. Esta norma también incluye la gestión de las estructuras existentes durante su vida útil y algunos aspectos que no estaban incluidos en normas anteriores como las estructuras de acero inoxidable o el hormigón proyectado. Además de los criterios técnicos de seguridad estructural se presenta un anejo específico sobre la Contribución de las estructuras a la sostenibilidad donde se indica como analizar técnicamente este aspecto tanto en cuanto a materiales como al propio proceso constructivo lo cual afectará directamente a los procesos que se empleen en el futuro para poder conseguir por parte de las construcciones un Distintivo de Sostenibilidad Oficialmente Reconocido (DSOR).

A pesar de este gran cambio, el gobierno no ha querido ceder a Europa el control del Código Estructural y trasponer directamente los Eurocódigos Estructurales, ha preferido disponer de un código propio de país publicado en el BOE aunque muy ligado a los Eurocódigos, sin duda este aspecto nos permite todavía tener cierta independencia de las instituciones europeas mucho más lentas a la hora de adoptar cualquier cambio en sus normativas. En otros de mis artículos he hablado de la necesidad de la actualización de la Norma sismorresistente para el proyecto de las construcciones que tengan que resistir terremotos, que data de 2002, este aspecto no se trata en el nuevo Código Estructural, a pesar de que el borrador definitivo de estas nueva normativa lleva ya varios años terminado, esperemos que no se demore mucho más en llegar esta actualización del código sismorresistente.