Haber sido patrono de La Festa me proporcionó satisfacciones varias, pero una extraordinariamente especial: conocí y me convertí en un buen amigo de Santiago Ule Garrido (Palencia, 1961 – Elche, 2021). Tuve una inmensa suerte porque, desde entonces, me permitió estar muy cerca de una persona fantástica, de lo mejor que he conocido en toda mi vida. El aprecio mutuo se produjo de manera tan fulminante como desequilibrada, porque la fortuna fue más mía que suya. Aquello sucedió en 2006 y, dos años después, se reforzó para siempre de la forma más cruel posible, cuando le abracé horas después de la muerte súbita de su hijo Santiago, un niño de nueve años al que su padre nunca dejó de ponderar porque, como él mismo decía, el duelo debe tener puertas y ventanas abiertas para que pueda entrar y salir libremente, en cualquier momento.

Santiago reunía cualidades tan singulares como muy recomendables. Era una persona profundamente culta, un ávido lector de poesía, de ensayo, de novela y, que yo conozca, el único con capacidad y estómago suficientes para leer todo lo que se había publicado en Elche en los últimos treinta años. Todo es todo, hasta lo indigerible. Un grandísimo aficionado al arte (la magnífica exposición que se puede ver en estos momentos en la Glorieta, “El color abstracte”, en colaboración con el pintor Eutiquio Estirado y la concejala Marga Antón, es su última aportación a la cultura ilicitana), un visitante asiduo de las ferias madrileñas de Arco y un viajero empedernido de cualquier ruta que tuviera que ver con el Románico, aficiones todas ellas que su hijo Santiago comenzaba a compartir.

Fue un modelo de lo que debe ser un funcionario público. Tan honesto como eficiente y absolutamente comprometido con su trabajo y con la ciudad a la que sirvió. Cualidades que le llevaron a ser defenestrado administrativamente por aquella torpe Corporación del Partido Popular, pero también por los que vinieron después que, eso sí, muy amablemente, le condujeron desde el urbanismo hasta la cultura y la educación para, de esta manera, rentabilizar su inmensa capacidad, al tiempo que su probidad dejaba de ser un problema.

Lo vi ejercer como vicepresidente del Patronato de La Festa y allí todos fuimos testigos de sus cualidades. Por poner un solo ejemplo, uno de los mejores carteles de la historia reciente de La Festa, por no decir el mejor, el de Manolo Valdés (2010), fue gracias a su empeño. Movió como él sabía los resortes suficientes para conseguir que uno de los grandes artistas de nuestro tiempo, establecido en Nueva York y con encargos sobrados, dedicara su atención al Misteri. Siempre imaginé a Santiago como presidente del Patronato de La Festa y lo bien que nos hubiera ido, entre otras cosas, porque un Patrimonio de la Humanidad merece personas tan valiosas como él. Descanse en paz y un fuerte abrazo para toda su familia y muy especialmente para Aida, madre e hija.