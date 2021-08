Sorprendió menos la teoría Maya sobre el fin del mundo, afortunadamente, estaba equivocaba, pero las predicciones científicas no se equivocan y sorprenden menos. La ciencia, tan pedante, tan soberbia, que mira por encima del hombro al mismo Dios y afirma que el fin del mundo en el que vivimos puede desaparecer. Y una manera de evitarlo es... no hacer nada. Toda actividad humana contamina, acelera la crisis climática.

No hacer nada... es imposible, cuando vivíamos en cuevas no se contaminaba, pero esa es otra historia. Por otra parte no hacer nada es peor que intentar hacer lo que se pueda o quiera, provocaría resignación, dejaríamos inclusive de reciclar en los contenedores, seguiríamos tirando en las calles las colillas que tanto contaminan los océanos envenenando a los peces, peces que comemos después. Muchas personas entonces vuelven a fumar.

Las perspectivas no son amables. Si la actual tendencia no cambia de manera significativa el planeta experimentaría un aumento de temperatura de hasta seis grados entre hoy y el 2050, una catástrofe. Y hay más: la demanda mundial de energía será un 80% mayor que la actual y el 85% de esta energía procederá de combustibles fósiles, no renovables.

La teoría Maya estaba equivocada pero estos datos están científicamente testados.