Repesca o agua de borrajas

Claro está que voy a ser bien pensada (lo reconozco, es raro en mí) y Sanidad no tiene porqué tener todavía esos datos, total, la informatización ya sabemos que es un proceso arduo, lento y laborioso.

Pero mi malintencionada vocecita interior, esa que la gente que me conoce sabe que impera en mí, me dice que quizá esos datos no los quieren dar porque son terroríficos y, finalmente, han acudido a la repesca unos pocos rezagados y no los 341.217 que confiaba el Consell.

El director del Instituto de Salud Carlos II de Madrid decía precisamente el sábado en una entrevista en el periódico que al antivacunas activo le enseñaría «las consecuencias de sus falacias» y del antivacunas pasivo «sentiría pena». Mucha pena tiene que sentir, pues, y mucho ha de enseñar este reputado oncólogo, si es que en verdad queda tanta gente entre nosotr@s que, más allá de la muerte y el dolor, sigue emperrada en no ponerse la vacuna.