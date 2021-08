El calcetín de Casado

El otro día, el exvicepresidente segundo, Pablo Iglesias, alertaba sobre la posibilidad de que un partido como Vox llegue al Gobierno con el PP. Depende del devenir de esta crisis. Por eso, a estas alturas de la pandemia van por delante los intereses económicos, y Pedro Sánchez espera que la vacunación controle cada día un poco más lo que aún no está del todo controlado. Probablemente no lo vaya a estar. Si la economía no anda mal y sigue su camino de mejora, los laureles se los llevarán los socialistas, pese a que las subidas del salario mínimo y la nueva reforma laboral se deberán más bien a Unidas Podemos y en particular a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Esto demuestra que siempre puede haber otra manera de hacer política, al menos dentro de lo que cabe, y que la izquierda (no el conservadurismo de la derecha) debe mejorar el modelo de producción y de consumo en beneficio general. Las contradicciones del capitalismo verde, vengan de un partido u otro, no pueden funcionar bien nunca, y mucho menos cuando es preciso batallar totalmente contra el cambio climático, defendiendo los servicios públicos, el estado de bienestar, no los derroches innecesarios, y la creación de empleo. Intereses imprescindibles de las nuevas clases populares, aunque también es verdad que una parte de la clase media no aspira a propuestas con grandes modificaciones.

En este panorama, el líder de la antidemocrática y desleal oposición, Pablo Casado, sigue con su guerra sin cuartel que apunta al Gobierno. Solo sabe acusar y echar zancadillas en ese camino alocado hacia la Moncloa. Ahora cree que Sánchez incumple las directrices europeas de respeto al Estado de derecho y que pone los fondos de recuperación al servicio de su agenda electoral. Evidentemente, puede beneficiarse sin perjuicio de que esa necesaria ayuda financiera cumpla su función.

El plan de reformas que se presentó en Bruselas obtuvo el visto bueno, pero Casado (al que cuestionan en su propio partido) continúa diciendo barbaridades de diverso cuño. Si el presidente está mintiendo a la Comisión Europea es que ésta es tonta y se deja engañar. Casado quiere darle la vuelta al calcetín. Reza día y noche para que todo vaya mal, y cuanto peor vaya, entiende que le irá mejor a él y a los intereses de los suyos, que consisten en rebajar impuestos a los de arriba, facilitar la movilidad de los trabajadores o rebajar el coste de los despidos con el paradójico ánimo de crear puestos de trabajo. Esa es la modernización del mercado laboral que defiende.

De tal modo, coja usted la «mochila austriaca» a la española y corra. Déjese utilizar con arreglo a la conveniencia de algunos. Eso es «lo mejor para España» sobre la base de pisar el cuello a la ciudadanía. O sea que el Ejecutivo de coalición debe recuperar apoyos electorales cumpliendo socialmente y neutralizando esa interminable serie de proyectiles que echan tanto humo. Hasta que el cañón de Casado se quede poco a poco como aquel de Gila. Sin agujero y con la bala por fuera. Y él sin calcetín.